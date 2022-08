Rasistowski skandal w Holandii. "Ci ludzie powinni szukać pomocy"

Pod koniec pierwszej połowy Brian Brobbey strzelił gola do Ajaksu na 2:0 w starciu z Utrechtem. Kibice gospodarzy zareagowali złością i najprawdopodobniej doszło również do rasistowskich okrzyków. Zobacz ten moment.

Zdarzenie miało miejsce w niedzielnym meczu 4. kolejki Eredivisie. Ajax grał na wyjeździe z Utrechtem. Goście od 10. minuty prowadzili po golu Stevena Berghuisa, a w doliczonym czasie pierwszej połowy wynik podwyższył, a jak się potem okazało, ustalił Brobbey.

Kibiców gospodarzy bardzo rozwścieczyła bramka "do szatni", a jeszcze bardziej celebrowanie jej przed ich sektorem. Niektórzy zaczęli udawać odgłosy małp. Rzucali też w kierunku 20-latka plastikowe kubki z piwem.

Po meczu więcej niż o wyniku mówiło się o zachowaniu sympatyków Utrechtu. Zapytany został o to także napastnik Ajaksu. - Nie słyszałem tego. Kiedy mecz się skończył, spojrzałem na telefon i dopiero dowiedziałem się od moich braci. Nie przejmuję się tym bardzo. To ich problem, pewnie otrzymają karę, nie dbam o to. Oczywiście to nic miłego słyszeć takie rzeczy, ale prowadziliśmy 2:0 - podsumował Brobbey.

Bardziej dosadnie nieprzyjemną sytuację skomentował Berghuis. - Normalnie myśląca osoba nie uważa takiego zachowania za normalne. Zauważam to jednak wszędzie, nie tylko tutaj. Ludzie zachowują się coraz gorzej - skwitował strzelec pierwszego gola dla Ajaksu.

Za surowymi karami opowiedział się trener Utrechtu Henk Fraser. - To frustrujące, że nie tylko na stadionie, ale także w społeczeństwie ludziom uchodzi na sucho tego rodzaju wykroczenie. Co z egzekwowaniem i karaniem? Jeśli ktoś wydaje przede mną małpie odgłosy, patrzę na niego i śmieję się głośno w jego twarz. Jak dorosła osoba może tak robić? To śmieszne, to zachowanie nie z jakichś odległych czasów. Ci ludzie, którzy popierają rasizm, powinni szukać pomocy - ocenił.

Petardy na boisku

W niedzielę to nie był koniec wybryków kibiców na stadionie Galgenwaard. Po godzinie gry sędzia przerwał mecz na kilka minut, po tym jak pod bramkę golkipera Ajaksu Remko Pasveera rzucone zostały petardy.