Kompromitacja Manchesteru United. Cztery gole stracone już do przerwy

Prowadzony od tego sezonu przez holenderskiego trenera Erika ten Haga zespół z Manchesteru przed tygodniem zaliczył ligowy falstart, przegrywając na swoim stadionie 1:2 z Brighton. Po fatalnym meczu kibice United zastanawiali się, czy ich drużyna może grać jeszcze gorzej.

Odpowiedź dostali w Londynie. I to bardzo szybko. Manchester skompromitował się, cztery gole stracił już w pierwszych 35 minutach. Niemal wszystkie na własne życzenie. Szczytem nieudolności było zachowanie bramkarza Davida de Gei przy pierwszej z bramek.



Popis Manchesteru City i kapitalny mecz napastnika Arsenalu w Anglii Kolejne pewne... czytaj dalej » Hiszpan był tego dnia najgorszym zawodnikiem gości. Nie popisał się raz jeszcze, posyłając nieodpowiedzialne podanie pod nogi Christiana Eriksena, który stracił piłkę, a chwilę później Manchester gola na 0:2.

Ronaldo od początku

Czerwonym Diabłom nie pomogła obecność Cristiano Ronaldo, który, w przeciwieństwie do poprzedniego spotkania, rozpoczął mecz w wyjściowym składzie. Ten Hag po przerwie ratował się zmianami, zaraz po wyjściu z szatni posłał na plac trzech nowych graczy.

Niewiele to zmieniło. Manchester wciąż nie miał siły rażenia. Okazję na choć częściową rehabilitację zmarnował Eriksen. Duńczyk, który poprzedni sezon spędził w Brentford, fatalnie uderzył wolejem z kilku metrów. Niedługo potem opuścił plac gry, a fani jego byłego klubu żegnali go ironicznymi brawami.

Jedynym plusikiem, jaki piłkarze gości mogli zapisać na swoim koncie, było to, że przynajmniej nie stracili kolejnych bramek.

Dla United była to czwarta z rzędu porażka, biorąc pod uwagę również poprzedni sezon. To ich najgorsza seria w historii.

WYNIK:

Brentford - Manchester United 4:0

Bramki: Dasilva (10.), Jensen (18.), Mee (30.), Mbeumo (35.)