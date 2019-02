Zamiast oddać piłkę strzelili gola. Trener Celticu oburzony nieetycznym zachowaniem

Były piłkarz reprezentacji Ghany Kevin-Prince Boateng do końca sezonu będzie bronił barw Barcelony - poinformował klub, który prowadzi w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

Do zdarzenia doszło na początku drugiej połowy, The Bhoys prowadzili wtedy 2:0. W pewnym momencie gospodarze wybili piłkę na aut, by umożliwić lekarzowi wbiegnięcie na murawę, bo w jednym ze starć ucierpiał pomocnik Celticu Ryan Chrisite. Zwyczajowo w takich sytuacjach drużyna przeciwna oddaje piłkę w geście fair play. Tym razem tak nie było.

Mogli wyjść z tego z twarzą

Miejscowi spodziewali się, że goście, wznawiając grę z autu, rzucą piłkę na ich połowę. Tak też się stało, tylko że z akcją na bramkę popędził James Scott. Piłkarz Motherwell oddał strzał, a z dobitki do siatki trafił Gboly Ariyibi. Zawodnicy Celticu wściekli się na przeciwników i doszło do przepychanek.

W końcówce podopieczni Rodgersa zdobyli jeszcze dwie bramki i wygrali wysoko. Szkoleniowiec nie przepuścił po meczu okazji, by zrugać Scotta za jego zachowanie.



Delighted to confirm I am now a Motherwell fan pic.twitter.com/vznfkWUlrz — Robbie (@RobbieSincIair) 24 lutego 2019





- To nieetyczny gol i jest to rozczarowujące - stwierdził i zasugerował, że Motherwell mogło wyjść ze wszystkiego z twarzą, gdyby oddało potem gola bez walki. - Mieli okazję, by zachować się zgodnie z duchem gry, ale zdecydowali inaczej i szukali wyrównania. To naprawdę nieuczciwe – zaznaczył.

Trener gości Stephen Robinson przyznał, że 18-letni Scott popełnił błąd. - To młody chłopak, piłka nożna jest dla niego spełnieniem marzeń. Celtic nie stracił z tego powodu mistrzostwa, nie przegrali meczu - szkoleniowiec rozgrzeszał swojego zawodnika.