Brazylijczycy wracają do klasycznych koszulek. Wcześniej nie pozwalał im na to wstyd

Neymar i Vinicius Junior to gwiazdy brazylijskiej piłki

Kiedy przypominamy sobie największe triumfy reprezentacji Brazylii, zazwyczaj mamy przed oczami piłkarzy w żółtych koszulkach i niebieskich spodenkach. To przecież zespół Canarinhos, czyli kanarkowych. Kiedy jednak cofniemy się dziesiątki lat, okaże się, że Brazylijczycy nie zawsze grali w strojach w tych barwach.

Źródło: PAP/EPA Vinicius Junior pozuje w białej koszulce

Trauma sprzed 70 lat

Powrót po 70 dniach. Neymar znowu trenuje "Wracam" -... czytaj dalej » W 1919 roku Brazylia po raz pierwszy w historii zdobyła mistrzostwo Ameryki Południowej. Występowała wówczas w białych koszulkach. Firma Nike postanowiła uczcić stulecie tamtego zwycięstwa. W tym celu wyprodukowała dla Brazylijczyków klasyczne, białe koszulki. Zagrają w nich w pierwszym meczu tegorocznego Copa America, którego będą gospodarzami. 15 czerwca zmierzą się z Boliwią.

Biel brazylijskich trykotów była czymś naturalnym do mistrzostw świata w 1950 roku. Wówczas wszystko się zmieniło. Bolesna porażka 1:2, jaką zespół prowadzony przez trenera Flavio Costę poniósł na słynnej Maracanie z Urugwajem, była szokiem dla całego narodu. To upokorzenie miało jak najszybciej zostać wymazane z pamięci. Mundial wygrali Urusi, a zawstydzeni Brazylijczycy stwierdzili, że już nigdy więcej nie zagrają na biało. Dlatego ich koszulki stały się żółte od koloru flagi narodowej.

A #SeleçãoBrasileira vai ter camisa nova para a disputa da Copa América! Tradicional, histórica, campeã. #JogaBolapic.twitter.com/z9JHG2T9cK — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 9 kwietnia 2019

Na biało i na żółto

Najwyraźniej rany się zabliźniły, bo Canarinhos wrócili do białego. W środę odbyła się prezentacja koszulek, w których zagrają w najbliższych mistrzostwach kontynentu. Białą koszulkę z niebieskim kołnierzykiem i końcówkami rękawków z dumą zaprezentował 18-letni napastnik Realu Madryt Vinicius Junior.



- To wielki zaszczyt dla mnie, że mogę wystąpić w historycznym stroju, w którym nie graliśmy od tak dawna - powiedział Vinicius, który w swoim kraju jest uważany za wielką gwiazdę przyszłości. Powrót do przeszłości nie oznacza, że Brazylijczycy rezygnują z żółtych koszulek. Większość meczów w Copa America mają zagrać właśnie w takich zestawach.