Piękne gole Brazylii. Pewny triumf nad Koreą w Abu Zabi

Występujący na co dzień w Tottenhamie Son Heung-min trenuje wraz z reprezentacją Korei Południowej przed wtorkowym meczem towarzyskim z Brazylią.

19.11 | Piłkarze Brazylii zrehabilitowali się za porażkę w towarzyskim meczu z Argentyną. We wtorek Canarinhos w niezłym stylu ograli w Abu Zabi Koreę Południową 3:0.

Jesienne mecze najlepszej drużyny Ameryki Południowej miały na celu dalszą selekcję przed eliminacjami mistrzostw świata, które Canarinhos rozpoczną w marcu 2020 roku.

W piątek piłkarze trenera Tite nie dali rady w Rijadzie Argentyńczykom, przegrywając 0:1 po golu Leo Messiego. Kilka dni później przenieśli się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie pokazali dobry futbol w starciu z Azjatami.

Trafiali koledzy Piątka, "Lewego" i Szczęsnego

Już do przerwy prowadzili 2:0. W 9. minucie ładną akcję wykończył Lucas Paqueta. Kolega Krzysztofa Piątka z Milanu wykorzystał podanie obrońcy Atletico Madryt Renana Lodiego i popisał się "szczupakiem".

Gol di #Paqueta e speriamo che sabato' puoi segnaaaar, magaaaar pic.twitter.com/Q8aVLuicOY — CIRO Luis Nazario Borini (@CIROALEROBY2) November 19, 2019

W 36. minucie jeszcze ładniejszego gola strzelił Phillipe Coutinho. Klubowy kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu trafił z rzutu wolnego w samo okienko. Co ciekawe, był to pierwszy brazylijski gol zdobyty z tego stałego fragmentu gry od 2014 roku. Wówczas w podobny sposób trafił przeciwko Kolumbijczykom obecnie kontuzjowany Neymar.

Philippe Coutinho scores for Brazil with a great direct free kick. pic.twitter.com/DITpAjO7DY — Bayern & Die Mannschaft (@eMiaSanMia) November 19, 2019

Wynik na 3:0 ustalił po godzinie gry Danilo. Obrońca Juventusu, w którym występuje Wojciech Szczęsny, popisał się mocnym strzałem sprzed pola karnego. Piłka przełamała po drodze ręce bramkarza Hyeona-Woo Jo. Warto zaznaczyć, że drugą asystę w tym spotkaniu zaliczył Lodi.