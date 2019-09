Gol, asysta i zderzenie z bandą. Neymar wrócił do reprezentacji

Transfer Neymara z PSG do Barcelony zakończył się fiaskiem. Brazylijczyk opuścił pierwsze spotkania w barwach paryżan, bowiem liczył na przeprowadzkę na Camp Nou. Pojawił się na zgrupowaniu kadry i tryskał humorem, nie wyglądał na kontuzjowanego, a ponoć to urazy przeszkadzały mu w ostatnich tygodniach.

Po raz ostatni 27-letni napastnik w oficjalnym meczu zagrał 6 czerwca tego roku. Przygotowujący się do Copa America Canarinhos zmierzyli się wtedy towarzysko z Katarem. Wygrali 2:0, ale jeszcze w pierwszej połowie Neymar był zmuszony opuścić boisko z powodu kontuzji. Ostatecznie uraz wykluczył go z udziału w mistrzostwach Ameryki Południowej. Bez największej gwiazdy Brazylia, gospodarz turnieju, zdołała zdobyć trofeum, w finale pokonując Peru.

Hiszpańskie media: transfer Neymara do Barcelony wiedzie przez salę sądową Temat... czytaj dalej » Dochodząc do pełni formy, Neymar toczył również batalię z działaczami PSG w temacie odejścia z drużyny. Saga trwała kilka tygodni, hiszpańskie media już witały go ponownie w LaLiga, jednak ostatecznie Brazylijczyk pozostał w Paryżu i Barcelona oraz Real Madryt, z którymi łączono Neymara, na razie obeszły się smakiem.

Wrócił z przytupem

Być może najgorsze już za Neymarem. Przynajmniej, jeśli chodzi o reprezentację. W sobotę piłkarz PSG wrócił do kadry. Selekcjoner Tite od razu znalazł mu miejsce w wyjściowym składzie na towarzyski mecz z Kolumbią.

27-latek w pełni odwdzięczył się swojemu trenerowi za zaufanie. W 19. minucie idealnie dośrodkował z rzutu rożnego na głowę Casemiro, który otworzył wynik spotkania. Dwoma trafieniami odpowiedział jeszcze w pierwszej połowie Luis Muriel, ale po przerwie znów z dobrej strony pokazał się powracający po kontuzji Neymar.

W 58. minucie napastnik PSG z zimną krwią wykończył składną akcję, ustalając wynik meczu. Asystę przy bramce zaliczył Dani Alves.



Neymar scores!



The Brazilian gets a goal on his return and levels against Colombia!#BRAxCOL



pic.twitter.com/h5gW1qViqg — RouteOneFootball (@RouteOneTweets) September 7, 2019





Kolejna kontuzja o włos

Niewiele brakowało, a Neymar nabawiłby się kolejnej kontuzji. Na około kwadrans przed końcem, po starciu z Davinsonem Sanchezem, z pełnym impetem wpadł w bandy reklamowe. Na szczęście dla kibiców Canarinhos, był w stanie dokończyć spotkanie.