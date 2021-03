Bramkarz bohaterem. Strzelił gola z własnego pola karnego

Do zdarzenia doszło w trakcie spotkania drużyny Varzim z Mafrą. Gospodarze prowadzili po pierwszej połowie 1:0. Natomiast na początku drugiej części meczu stojący w bramce Varzim Ricardo Nunes postanowił wybić piłkę w kierunku znajdujących się na połowie rywali kolegów. Jego wykop był tak silny, że futbolówka skozłowała tuż przed polem karnym drużyny przeciwnej, przeleciała nad bramkarzem Mafry i wpadła do siatki.

38-letni Ricardo od razu utonął w objęciach kolegów. I nic dziwnego - rzadko zdarza się, by golkiper strzelił gola w taki sposób. Co więcej, trafienie było ostatnim we wspomnianym meczu, a 3 zdobyte punkty sprawiają, że Varzim nadal ma szansę na utrzymanie się w drugiej lidze portugalskiej. Do bezpiecznego, 16. miejsca, brakuje tylko dwóch "oczek".

Zdecydowanie mniej powodów do zadowolenia miał odpowiednik Ricardo w bramce Mafry - Anastacio Henriques. Gol stracony w takich okolicznościach zapewne na długo utkwi w jego pamięci. Inna sprawa, że niewielu bramkarzy jest w stanie przewidzieć podobną sytuację i odpowiednio wcześnie dobrze się ustawić.

Warto przypomnieć, że w maju 2006 roku identyczna wpadka przydarzyła się ówczesnemu bramkarzowi reprezentacji Polski Tomaszowi Kuszczakowi. Wówczas uderzeniem z własnego pola karnego pokonał go Kolumbijczyk Luis Martinez, a Biało-Czerwoni przegrali na Stadionie Śląskim w Chorzowie 1:2. Był to ich ostatni sprawdzian przed kompletnie nieudanym mundialem w Niemczech.