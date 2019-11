Szalony pomysł bramkarza. Trafił z własnego pola karnego

Była 94. minuta spotkania w Guadalajarze. Miejscowi prowadzili 2:1, ale ich rywale mieli rzut rożny. Bramkarz Sebastian Jurado pobiegł na pole karne gospodarzy licząc, że pomoże w strzeleniu gola wyrównującego. Bardzo się jednak przeliczył.

"Tam nie ma bramkarza"

Metr od bramki i niewiarygodna pomyłka reprezentanta Polski Jak on tego nie... czytaj dalej » Kiedy piłka wpadła w ręce bramkarza gospodarzy Antonio Rodrigueza, Jurado zrozumiał swój błąd i sprintem zaczął wracać na własną połowę. Było już jednak za późno.

- Gdy złapałem piłkę, w pierwszej chwili pomyślałem, że jest po meczu i trzeba ją chwilę przetrzymać. Wówczas jednak zobaczyłem, że Sebastian znajduje się na naszym polu karnym. Pomyślałem: "Tam nie ma bramkarza, możemy strzelić trzeciego gola. Jeśli kopnę piłkę w tej sekundzie, mogę trafić do siatki. Tak też zrobiłem" - relacjonował po meczu Rodriguez w rozmowie z dziennikiem "Marca Claro".

Podziękował niebiosom

Kiedy golkiper gospodarzy zobaczył, że bramka przeciwników jest pusta, szybko podbiegł kilka metrów, wyrzucił piłkę w powietrze i kopnął ją z całej siły z woleja. Futbolówka przeleciała niemal całe boisko, odbiła się przed polem karnym Veracruz i trafiła do celu. Jeden z obrońców próbował jeszcze rozpaczliwie gonić futbolówkę, ale tylko razem z nią wpadł do siatki.



3:1 - radość na stadionie była ogromna. Wszyscy piłkarze Chivas pobiegli, by pogratulować swojemu bramkarzowi. Ten po chwili utonął w ramionach trenera i kolegów. Triumfalnymi gestami pozdrowił publiczność. Podziękował też niebiosom, unosząc w ich kierunku ręce. Wielki uśmiech długo nie schodził z jego twarzy.



W szatni piłkarze Chivas żartowali ze swojego golkipera, że do tej pory nie wiedział, jak się świętuje gola. Gratulowali jednak niecodziennego wyczynu.



- Były chyba wszystkie rodzaje żartów. To dla mnie niesamowity, historyczny wieczór, Nie przypuszczałem, że kiedyś będę celebrował strzelenie gola. Nigdy tego nie zapomnę - zakończył niespodziewany strzelec.