Z Manchesteru do Madrytu. 19-latek wzmocni ofensywę Realu

To nie koniec rozliczeń. Według BBC mistrzowie Anglii zapewnili sobie bonusy, które łącznie mogą wynieść kolejne 6,5 mln funtów.

Diaz podpisał sześcioipółletni kontrakt, zapewniając sobie 3,5 mln euro za sezon.



Katastrofa Realu. Baskowie zdobyli Madryt Jak się... czytaj dalej » Dziennik "Marca" podał, że negocjacje między Realem i Manchesterem City odbyły się w błyskawicznym tempie. Intrygująca jest klauzula, w której Anglicy zapewnili sobie 15 procent od kolejnego transferu Hiszpana. Gdyby jednak trafił do Manchesteru United, kwota automatycznie wzrośnie do 40 proc.

Z Malagi do Manchesteru

Klub z Madrytu ogłosił transfer w niedzielę wieczorem po ligowej porażce z Realem Sociedad (0:2). W tabeli ligi hiszpańskiej Królewscy zajmują dopiero piąte miejsce, ze stratą już dziesięciu punktów do Barcelony. Niewykluczone, że decyzja o upublicznieniu faktu pozyskania reprezentanta Hiszpanii do lat 21 ledwie godzinę po meczu miała na celu uspokojenie nastrojów wśród kibiców.

Diaz, który w sierpniu skończy 20 lat, wzmocni ofensywę drużyny Santiago Solariego.



Do Anglii przeniósł się pięć lat temu z Malagi. Najpierw grał w zespołach młodzieżowych, w 2016 roku przebił się do pierwszej drużyny. U Pepa Guardioli zadebiutował we wrześniu. Łącznie uzbierał 15 występów, w tym cztery w tym sezonie - ostatni 18 grudnia w Pucharze Ligi z Leicester.



¡Bienvenido al @realmadrid, @Brahim Díaz!#WelcomeBrahim#HalaMadridpic.twitter.com/1RBynB2aLq — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 6 stycznia 2019





Mocna konkurencja

Diaz, uznawany za wielką nadzieję hiszpańskiego futbolu, nie miał zamiaru przedłużać wygasającego w czerwcu kontraktu z City. Pomocnik nie był w stanie wygrać rywalizacji z Raheemem Sterlingiem, Riyadem Mahrezem czy Leroyem Sane, którzy kosztowali fortunę.



"Zakończyłem pewien rozdział mojego życia i żegnam się z Manchesterem City, klubem, w którym dorastałem. Przyjechałem tu jako dziecko, a teraz jestem zawodowym piłkarzem" - napisał w mediach społecznościowych.



Diaz to kolejny nastolatek po Viniciusie Juniorze, który ostatnio trafił do Realu. Brazylijczyk dołączył do Królewskich przed sezonem.