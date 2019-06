Bitwa o Drągowskiego. Bournemouth chce uprzedzić Southampton

"Bartłomiej Drągowski wkrótce opuści Fiorentinę, co jest efektem jego znakomitej gry w drugiej części sezonu w barwach Empoli. Plotki, które zweryfikowaliśmy dzięki naszym źródłom w Anglii mówią, że Southampton jest o krok od osiągnięcia porozumienia z Violą" – napisał w sobotę dziennikarz stacji Sportitalia Alfredo Pedulla.

Według informacji włoskiego dziennikarza, Święci za Drągowskiego mieliby zapłacić 10 milionów euro plus bonusy.

Tymczasem w niedzielę stacja Sportitalia znów swoją uwagę skierowała na polskiego bramkarza. Według najświeższych doniesień, Drągowskim poważnie zainteresowało się również Bournemouth. The Cherries są ponoć na tyle zdeterminowani, że już teraz zaoferowali 11 milionów oraz dodatkowe cztery miliony w bonusach.

Rekord Drągowskiego

Drągowski ostatni sezon spędził na wypożyczeniu z Fiorentiny do Empoli. Gli Azzurri nie zdołali się utrzymać w Serie A, ale polski bramkarz należał do zdecydowanie najlepszych graczy w składzie drużyny trenera Aurelio Andreazzolego. 21-letni golkiper błysnął choćby w meczu z Atalantą, gdy zachował czyste konto, broniąc 17 strzałów rywali, co jest rekordem Serie A.



17 - @EmpoliCalcio 's Bartlomiej Dragowski has made 17 saves, Serie A record for a goalkeeper since 2004/05 (since Opta have these data). Superman. #AtalantaEmpoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 15, 2019





Oprócz klubów angielskich, Drągowski łączony jest również z Romą, gdzie kibice nie są zadowoleni z postawy Szweda Robina Olsena.

Jeden Polak odejdzie, drugi przyjdzie?

Wracając do tematu Bournemouth, zawodnikiem tej drużyny jeszcze do 30 czerwca tego roku jest Artur Boruc, który w drugiej części sezonu wygrywał rywalizację o miejsce w bramce The Cherries z Asmirem Begoviciem. Kontrakt Boruca wkrótce jednak wygaśnie, więc pozyskanie nowego zawodnika na tę pozycję może być dla menedżera Eddiego Howe’a jednym z priorytetów letniego okna transferowego.

Co ciekawe, również Boruc w swoim piłkarskim CV ma wpisane występy w barwach Fiorentiny. Piłkarzem Violi był w latach 2010-2012. Bronił również w Southampton, skąd w 2014 roku trafił do Bournemouth.