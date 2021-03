Bednarek w półfinale Pucharu Anglii. Święci znów z czystym kontem

W poprzednich rundach Southampton wyeliminował z rywalizacji Shrewsbury Town (2:0), Arsenal (1:0) oraz Wolverhampton (2:0).

W grze o półfinał pozostają jeszcze Everton i Manchester City, którzy zmierzą się w sobotni wieczór. Natomiast w niedzielę o dwa pozostałe miejsca zawalczą Chelsea z Sheffield United oraz Leicester City z Manchesterem United.

W pierwszym półfinałowym starciu Pucharu Anglii Święci jeszcze przed przerwą rozstrzygnęli losy spotkania z Bournemouth. Drużyna z Championship w pierwszej odsłonie dość długo utrzymywała czyste konto bramkowe, ale w 37. minucie nie ustrzegła się błędu, po którym wynik otworzył Moussa Djenepo.

Tuż przed zejściem zawodników do szatni wspaniałym rajdem z piłką popisał się Nathan Redmond, podwyższając prowadzenie przyjezdnych precyzyjnym strzałem z ostrego kąta. Ten sam zawodnik ustalił rezultat na 3:0 niespełna kwadrans po zmianie stron.

Bednarek tradycyjnie rozpoczął mecz w wyjściowej jedenastce, ale trener Ralph Hasenhuettl dał mu odpocząć w ostatnim kwadransie, gdy losy półfinałowej rywalizacji były już rozstrzygnięte. Polak od 30. minuty grał z żółtą kartką na koncie. Wspólnie z partnerami z defensywy już po raz czwarty z rzędu w tych rozgrywkach mógł jednak świętować zachowanie czystego konta bramkowego.

Źródło: Getty Images Jan Bednarek

Dla ekipy z Southampton to dopiero drugi awans do najlepszej czwórki Pucharu Anglii w minionych osiemnastu latach. Ostatnio ta sztuka powiodła się jej w sezonie 2017/18, gdy w półfinale lepsza okazała się Chelsea.