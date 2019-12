Liverpool znów zmiażdżył Wisienki. Tottenham wrócił na zwycięskie tory

Było to czwarte zwycięstwo londyńczyków w piątym meczu pod wodzą Jose Mourinho, który w listopadzie zmienił na stanowisku szkoleniowca Tottenhamu Mauricio Pochettino.

Tymczasem The Reds wygrali już po raz piętnasty w trwających rozgrywkach Premier League. W dotychczasowych spotkaniach podopieczni Juergena Kloppa zgubili punkty tylko w październikowej konfrontacji z Manchesterem United (1:1).

Liverpoolczycy w dwóch minionych sezonach nie mieli najmniejszych problemów w konfrontacjach z The Cherries. W czterech ostatnich potyczkach z tym rywalem zanotowali komplet zwycięstw, strzelając łącznie aż czternaście goli i nie tracąc żadnego. W każdym z tych spotkań na listę strzelców wpisywał się niezawodny Mohamed Salah, który łącznie uzbierał sześć trafień we wcześniejszych konfrontacjach z Bournemouth.

W sobotę Egipcjanin wrócił do podstawowego składu The Reds po pauzie w ostatniej kolejce. W wyjściowej jedenastce znalazł się również Alisson Becker, który odcierpiał już karę za czerwoną kartkę obejrzaną w rywalizacji z Brighton.

Wicemistrzowie Anglii od pierwszych minut sobotniej rywalizacji wyraźnie dominowali na Vitality Stadium. Długo jednak mieli problemy ze znalezieniem luki w defensywie Bournemouth. Worek z bramkami rozwiązali dopiero w 35. minucie, po trafieniu Alexa Oxlade-Chamberlaina. Na kolejne gole kibice Liverpoolu nie musieli długo czekać. Jeszcze przed przerwą prowadzenie gości podwyższył Naby Keita, a niespełna dziesięć minut po zmianie stron miejscowym piłkarzom przypomniał o sobie Mohamed Salah, zdobywając swoją 63. bramkę w setnym występie w Premier League.



63 - Mohamed Salah has scored his 63rd goal in his 100th Premier League appearance; only Alan Shearer (79), Ruud van Nistelrooy (68) and Sergio Aguero (64) scored more in their first 100 games in the competition than the Egyptian. King. pic.twitter.com/sPlH1LiFRJ — OptaJoe (@OptaJoe) 7 grudnia 2019





Festiwal pięknych goli

W równolegle rozgrywanym spotkaniu Tottenham jeszcze efektowniej rozgromił Burnley, które tradycyjnie miało problemy w Londynie. Z ostatnich 29 meczów ligowych rozgrywanych w stolicy Anglii, ekipa z Turf Moor przegrała aż 22.

Źródło: Getty Images W sobotę menadżerowi Tottenhamu nie brakowało powodów, by oklaskiwać swoich piłkarzy

Gospodarze otworzyli wynik już w 5. minucie. Fenomenalnym trafieniem z dystansu popisał się Harry Kane. Chwilę później prowadzenie strzałem z najbliższej odległości podwyższył Lucas Moura. Do przerwy podopieczni Jose Mourinho wygrywali już 3:0, gdy niesamowitym rajdem z piłką przez całe boisko zaimponował Son Heung-min.

W drugiej odsłonie kolejnego gola dorzucił Kane, posyłając futbolówkę w okienko. Dzieła zniszczenia na kwadrans przed końcem podstawowego czasu gry dokonał Moussa Sissoko.

Wyniki sobotnich meczów 16. kolejki Premier League:

Everton - Chelsea 3:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Richarlison (5), 2:0 Dominic Calvert-Lewin (49), 2:1 Mateo Kovacic (52), 3:1 Dominic Calvert-Lewin (84)

AFC Bournemouth - Liverpool FC 0:3 (0:2)

Bramki: 0:1 Alex Oxlade-Chamberlain (35), 0:2 Naby Keita (44), 0:3 Mohamed Salah (54)

Tottenham Hotspur - Burnley 5:0 (3:0)

Bramki: 1:0 Harry Kane (5), 2:0 Lucas Moura (9), 3:0 Son Heung-min (32), 4:0 Harry Kane (54), 5:0 Moussa Sissoko (74)

Watford - Crystal Palace 0:0