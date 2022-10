Piłkarz Bayernu wzburzony kontrolą. Celników porównał do klaunów

Reprezentantowi Senegalu nie wiedzie się najlepiej w obecnym sezonie. We wrześniu przeszedł operację kolana i nie zaliczył jeszcze żadnego meczu dla bawarskiego klubu w trwających rozgrywkach. W miniony weekend wybrał się na wycieczkę do Francji, ale po powrocie do Monachium znów napotkał problemy. Kuriozalne obrazki w Bundeslidze. Mecz przerwany po "incydencie z kamerą" Mecz Borussii... czytaj dalej »

Wybrany z ponad 200 pasażerów

Sarr poskarżył się na zachowanie służby celnej na Instagramie, twierdząc, że został przez nią potraktowany niesprawiedliwie.

"Lądujesz na lotnisku, czekasz na swój bagaż, a z ponad 200 pasażerów to do ciebie za jednym pstryknięciem palca zostaje wysłany pies tropiący, jakbyś był dilerem" – opisał incydent gracz Bayernu na swoim profilu.

W jego opinii nie była to zwykła, rutynowa kontrola. Sarr podkreślił, że zarówno on, jak i inny podróżujący byli zszokowani całym zajściem. Dodał, że został zabrany do oddzielnego pokoju na przeszukanie, by celnicy bez świadków mogli zarzucić mu wykroczenie i usprawiedliwić swój błąd.

"Zostajesz zatrzymany na dwie godziny, by skonfiskowano ci kosztowności pod pretekstem, że zachowałeś się niewłaściwie. Zawsze zadaję sobie pytanie: kiedy będziemy mogli poczuć się jak w domu? To naprawdę musi się skończyć" – stwierdził, sugerując, że przyczyną przeszukania był kolor jego skóry.



Bouna Sarr posted a photo of customs officers at the Munich airport with clown emojis on his Instagram yesterday. Sarr was detained by the customs for two hours upon his return from a weekend in France and had valuables confiscated [via @BILD] pic.twitter.com/aQDvT0x0Zp — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 24, 2022





Odpowiedź rzecznika

Sprawę zbadał dziennik "Bild", który poprosił o komentarz rzecznika celnego. Ten potwierdził, że w niedzielę doszło do wspomnianej kontroli, ale przedstawił całe zdarzenie w nieco innym świetle.

- Zdecydowanie odrzucam oskarżenie o rasizm. To była normalna kontrola po wskazaniu przez psa tropiącego. Pan Sarr został zabrany do strefy odpraw, gdzie sprawdzono jego bagaż – powiedział pracownik lotniska cytowany w niemieckim dzienniku.

Rzecznik nie ujawnił, co znaleziono u piłkarza Bayernu, ani co zostało skonfiskowane. Podkreślił jednak, że przedmioty o wartości przekraczającej 430 euro muszą być zgłaszane.

"Bild" informuje, że wedle jego źródeł w bagażu Sarra znajdował się luksusowy zegarek, którego wycena przekraczała powyższą sumę.