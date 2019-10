Bayern ponownie stracił prowadzenie w Bundeslidze

25.10.2019 l - To nie do zaakceptowania i nie powinno wydarzyć się na tym poziomie - grzmi Edin Dżeko po czwartkowym meczu Romy z Borussią Moenchenglagbach w trzeciej kolejce Ligi Europy. Rzymianie zremisowali to spotkanie 1:1, a gola stracili w doliczonym czasie gry po strzale z rzutu karnego, którego w ogóle nie powinno być.

Prowadzenie Borussii w 28. minucie dał Marcus Thuram, a jeszcze przed przerwą podwyższył Oscar Wendt. W drugiej połowie dla gospodarzy trafiali Nico Elvedi i Denis Zakaria, a dla Eintrachtu Danny Da Costa oraz Martin Hinteregger.

Źródło: Getty Images Borussia Moenchengladbach - Eintracht Frankfurt - Bundesliga 2019/2020

Lewandowski pobił rekord Bundesligi. Bayern w końcu wygrał w lidze Robert... czytaj dalej » - Nie wygląda to źle, ale mamy świadomość, że do końca sezonu jeszcze daleko. Chcemy wygrywać w każdym meczu, a jeśli nam się to uda, to utrzymamy się na prowadzeniu - powiedział trener Borussii Marco Rose.

Wolfsburg rozczarował

W drugim niedzielnym spotkaniu VfL Wolfsburg tylko zremisował u siebie 0:0 ze znajdującym się w strefie spadkowej Augsburgiem i w tabeli zajmuje czwarte miejsce. Przed 9. kolejką "Wilki" były wiceliderem.

Wydarzeniem weekendu był sobotni gol Roberta Lewandowskiego. Napastnik Bayernu został tym samym pierwszym piłkarzem w historii Bundesligi, który zdobywał bramkę w każdym z pierwszych dziewięciu meczów sezonu.

Lewandowski w rozgrywkach 2019/20 ligi niemieckiej uzyskał już 13 goli i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców.