Kuriozalne pomyłki bramkarzy w Lidze Europy

Zobacz, kto z kim zagra w fazie grupowej Ligi Europy. Legia Warszawa odpadła w ostatniej rundzie eliminacji z Rangers FC. Zespół z Szkocji trafił do grupy G z FC Porto, Young Boys Berno i Feyenoordem.

Zwłaszcza błąd Portugalczyka Silvy w meczu z Eintrachtem Frankfurt był niecodzienny. Po pół godzinie gry Vitoria prowadziła 1:0, ale chwilę później półfinalista poprzedniej edycji Ligi Europy wyrównał.

Dziurawe ręce

Po nieudanym rzucie rożnym zza pola karnego główkował gracz gospodarzy Danny da Costa. Piłkę próbował przechwycić Silva, który wyskoczył do futbolówki, ale zrobił to bardzo nieudolnie - przetoczyła mu się po rękawicach i wpadła do bramki. Po chwili tylko wymownym gestem przeprosił za błąd.



Na szczęście pomyłka nie okazała się kosztowna dla jego drużyny - Vitoria wygrała 3:2. Z grupy, co było już wcześniej wiadomo, i tak jednak nie wyszła - zajęła ostatnie miejsce za Arsenalem, Eintrachtem i Standardem Liege.

Kosztowna była za to wpadka Sommera. Borussia Moenchengladbach prowadziła z Istanbulem Basaksehirem, ale tuż przed przerwą na strzał z dystansu zdecydował się Irfan Kahveci. Wydawało się, że szwajcarski bramkarz poradzi sobie z tym kopnięciem. Sparował piłkę w bok, ale tak niefortunnie, że ta zakręciła się na murawie i wpadła do bramki.

Na domiar złego, w doliczonym czasie drugiej połowy dla Turków trafił Enzo Crivelli - tym razem Sommer był bez szans - i lider Bundesligi przegrał 1:2. Drużyna ze Stambułu zajęła pierwsze miejsce, przed Romą, która zremisowała u siebie z austriackim Wolfsbergerem 2:2.



