Cały mecz jubilata Piszczka, Borussia coraz bliżej szczytu

Wyjątkowe jubileusze Lewandowskiego i Piszczka w Bundeslidze Najbliższa, 10.... czytaj dalej » Sobotni mecz był dla niego wyjątkowy. Były reprezentant Polski wyszedł w pierwszym składzie na spotkanie z Wolfsburgiem i tym samym zanotował swój 300. występ w Bundeslidze. 68 meczów rozegrał w barwach Herthy Berlin - ten pierwszy miał miejsce 11 sierpnia 2007 roku przeciwko Eintrachtowi Frankfurt. W pozostałych spotkaniach przywdziewał koszulkę BVB.

Polak od początku był bardzo aktywny, pewny w defensywie. Ponadto tradycyjnie podłączał się do akcji ofensywnych. Bez wątpienia był to udany mecz w jego wykonaniu. I tylko szkoda, że nikt nie wskazał go jako wykonawcy rzutu karnego - dzięki temu jubileusz byłby jeszcze bardziej okazały.

Kontuzja Reusa

Pierwsza połowa nie należała do najciekawszych. Walki nie brakowało, ale groźnych sytuacji podbramkowych, a zwłaszcza celnych strzałów - już tak. Gospodarze mieli problem, by przedrzeć się przez defensywę rywali, dlatego postawili na uderzenia z dystansu, ale większość z nich była niecelna bądź blokowana. Zespół z Signal Iduna Park miał jeszcze okazję po uderzeniu głową Juliana Weigla - bramkarz gości był na posterunku.

Co więcej, to Wolfsburg był bliżej wyjścia na prowadzenie, kiedy Lukas Nmecha wbiegł w pole karne i oddał mocny strzał, ale piłka odbiła się od poprzeczki. Poza tą sytuacją przyjezdni ograniczali się głównie do defensywy i starali się kontrować.

Najważniejsza informacja, to kontuzja stopy Marco Reusa, której prawdopodobnie doznał w 15. minucie, gdy oddawał strzał. Chwilę później zajął się nim sztab medyczny, a piłkarz wrócił na boisko, jednak dyskomfort był zbyt duży i ostatecznie zmienił go Mario Goetze.

Źródło: Imago Piszczek rozegrał 300 spotkań w Bundeslidze

Po przerwie Borussia dominowała i w końcu grała na miarę swoich możliwości. Od pierwszych minut drugiej odsłony rzuciła się na Wolfsburg, co szybko przyniosło efekt. W 52. minucie Archaf Hakimi popisał się znakomitym podaniem między obrońcami, a Thorgen Hazard dopełnił formalności pewnym strzałem w lewy dolny róg. Natomiast na 2:0 szybko podwyższył Raphael Guerreiro, który pokonał bramkarza uderzeniem na dalszy słupek. Asystował Hazard.

W końcówce goście próbowali strzelić kontaktowego gola, ale ich zapędy szybko ostudził Goetze. Ofensywny pomocnik Borussii pewnie wykorzystał rzut karny po zagraniu ręką Jeffreya Brumy.

W tym momencie, wobec korzystnych wyników z innych boisk, dortmundczycy byli na 2. miejscu w tabeli. Na pierwsze mogli liczyć tylko w przypadku, gdyby Borussia Moenchengladbach przegrała na wyjeździe z Bayerem Leverkusen, ale tak się nie stało - mecz zakończył się zwycięstwem gości 2:1.

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 3:0 (0:0)

Bramki: Hazard (52.), Guerreiro (58.), Goetze (rzut karny - 88.)