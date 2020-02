Gol Neymara na nic, Borussia miała Haalanda. Niemiecki klub bliżej awansu

ZAPIS RELACJI NA ŻYWO Z WTORKOWYCH MECZÓW LIGI MISTRZÓW

Spotkanie Borussii z prowadzonym przez jej byłego trenera Thomasa Tuchela PSG miał wiele podtekstów, jednak w pierwszej połowie nie zachwyciło. Tuchel mógł się zastanawiać, jak zostanie przyjęty w Dortmundzie po co najmniej chłodnym pożegnaniu przed dwoma laty, tymczasem polscy kibice zastanawiali się, czy grającemu od pierwszej minuty Piszczkowi uda się powstrzymać piekielny atak PSG Neymar - Kylian Mbappe.

Liga Mistrzów z nową nagrodą dla najlepszych piłkarzy UEFA wprowadza... czytaj dalej » O ile na to pierwsze pytanie odpowiedź przyszła szybko, o tyle na to drugie trzeba było poczekać do drugiej części, bo dopiero wtedy goście zaczęli rozwijać skrzydła. Wcześniej Piszczek, w jubileuszowym 50. występie w Lidze Mistrzów uhonorowany opaską kapitańską, spisywał się bez zarzutów.

Ale po remisowej pierwszej połowie PSG z każdą minutą przyciskało, jakby już przed rewanżem chciało rozprawić się z klątwą Ligi Mistrzów.

Dwójkowymi akcjami, pokazującymi kreatywność i szybkość, zaczęli się popisywać Kylian Mbappe z Neymarem. Piszczek z kolegami z defensywy nie mieli chwili spokoju.

Ale jeśli chodzi o ofensywną siłę, piłkarze Borussii też nie mieli się czego wstydzić. Bo w swoim składzie mają najlepszego napastnika ostatnich tygodni, a może i sezonu.

Bułka z masłem

Jeszcze w barwach Red Bulla Salzburg Erling Haaland przywitał się z Ligą Mistrzów hat trickiem. Po przenosinach do Borussii strzelał gola w debiucie we wszystkich rozgrywkach. Tak było w Bundeslidze i Pucharze Niemiec. Nie inaczej musiało być w Champions League. W 69. minucie wykazał się największym refleksem pod bramką PSG i z bliska otworzył wynik spotkania. W geście radości usiadł na murawie, jakby medytował. Gole to dla niego bułka z masłem.

Wszystko, co najciekawsze, w Dortmundzie działo się między 69. a 77. minutą. Na kwadrans przed końcem obrońcy Borussii popełnili jeden z nielicznych, a na pewno najbardziej kosztowny błąd w tym meczu. Z piłką minął się Dan-Axel Zagadou, a Mbappe agresywnie wbiegł w pole karne z prawej strony.

Liverpool tym razem bezradny. Atletico z niespodziewaną wygraną Liverpool nie... czytaj dalej » W środku wypatrzył Neymara, któremu zostało dostawić nogę do pustej bramki. Brazylijczyk z Francuzem rozumieją się bez słów. Ich zamiarów nie przeczytał Piszczek, który wyraźnie zaspał, pilnując Neymara.

Trener gości mógł świętować gola przeciwko swojemu byłemu klubowi, ale szybko mina mu zrzedła.

Minęło 120 sekund, a Borussia znów była bramkę z przodu. I znów w głównej roli wystąpił Haaland. Wprowadzony chwilę wcześniej złoty 17-latek Giovanni Reyna podał Norwegowi przed pole karne. Bez większej nadziei na sukces, ale Haalandowi wystarczy przecież i pół okazji. Fenomenalny młodzian z Borussii zrobił dwa kroki i huknął nie do obrony, dla odmiany lewą nogą. Keylor Navas mógł tylko bezradnie rozłożyć ręce. 2:1 dla Borussii. 10 goli Haalanda w siedmiu meczach LM!

W 81. minucie Neymar jeszcze raz dał się w skórę Piszczkowi, jednak tym razem piłkarskie niebiosa sprzyjały Polakowi. Po strzale Brazylijczyka piłka zatrzymała się na słupku, a Borussia jest jedną nogą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Wynik pierwszego meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów:

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain 2:1 (0:0)

Bramki: Haaland (69., 77.) - Neymar (75.)

Pary 1/8 finału Ligi Mistrzów

Pozostałe pierwsze mecze 1/8 finału odbędą się w środę oraz w przyszłym tygodniu. Ciekawie powinno być szczególnie w Madrycie, gdzie Real zmierzy się z Manchesterem City. Do wyrównanych spotkań może dojść w angielsko-niemieckiej rywalizacji Tottenhamu z Lipskiem i Chelsea z Bayernem.

TERMINARZ SPOTKAŃ LIGI MISTRZÓW:

18 lutego, wtorek

Atletico Madryt - Liverpool 1:0

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain 2:1

19 lutego, środa

Atalanta Bergamo - Valencia

Tottenham Hotspur - RB Lipsk

25 lutego, wtorek

Chelsea Londyn - Bayern Monachium

SSC Napoli - Barcelona

26 lutego, środa

Real Madryt - Manchester City

Olympique Lyon - Juventus Turyn



rewanże



10 marca, wtorek

Valencia - Atalanta Bergamo

RB Lipsk - Tottenham Hotspur

11 marca, środa

Liverpool - Atletico Madryt

Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund

17 marca, wtorek

Juventus Turyn - Olympique Lyon

Manchester City - Real Madryt

18 marca, środa

Bayern Monachium - Chelsea Londyn

Barcelona - SSC Napoli



Kolejne rundy:

20 marca - losowanie par 1/4 i 1/2 finału

7-8 kwietnia - pierwsze mecze 1/4 finału

14-15 kwietnia - rewanżowe mecze 1/4 finału

28-29 kwietnia - pierwsze mecze 1/2 finału

5-6 maja - rewanżowe mecze 1/2 finału

30 maja - finał (Stambuł)