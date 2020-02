Rekordowy występ Łukasza Piszczka. Takiego piłkarza Borussia nie miała

Piszczek po świetnym występie w meczu ligowym z Eintrachtem Frankfurt, w którym zdobył bramkę, znalazł się w wyjściowym składzie Borussii na spotkanie z Paris Saint-Germain.

Tym samym 34-letni były reprezentant Polski po raz 350. założył koszulkę niemieckiego klubu i jako pierwszy zawodnik w historii BVB zagrał po raz 50. w tych rozgrywkach.

Dodatkowo trener Lucien Favre powierzył mu rolę kapitana. Obrońca dortmundczyków przebywał na boisku przez cale spotkanie.

Z Polaków więcej meczów od Piszczka w Lidze Mistrzów rozegrał tylko Robert Lewandowski - 85.

350 & 50 - Lukasz #Piszczek makes his 350th appearance in all comps for @BlackYellow - in addition he becomes the first #BVB player to reach 50 #UCL games for the club. Institution. pic.twitter.com/6Rm7PU49E2 — OptaFranz (@OptaFranz) February 18, 2020

W tej edycji Ligi Mistrzów Piszczek nie był pewnym punktem zespołu z Signal Iduna Park. Od pierwszej minuty wystąpił jedynie w dwóch spotkaniach.

Polak debiutował w rozgrywkach Champions League 13 września 2011 roku w rywalizacji z Arsenalem (1:1).

Warto podkreślić, że obrońca jest prawdziwym talizmanem BVB. Gdy strzela, to jego drużyna nie przegrywa. Dzięki trafieniu w meczu z Eintrachtem stał się drugim najstarszym strzelcem bramki dla BVB w Bundeslidze (34 lata i 256 dni).

Aktualnie doświadczony piłkarz walczy nie tylko na murawie, ale też o nowy kontrakt. Jego obecna umowa z Borussią wygasa z końcem sezonu, ale były reprezentant Polski nie ukrywa, że chciałby jeszcze dołożyć sezon w Dortmundzie i wówczas zakończyć karierę.