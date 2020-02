Liverpool zaskoczony w Madrycie, Piszczek walczy z Neymarem. Mecze 1/8 finału LM

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

53 minuta Ale gola mógł strzelić Liverpool. Świetną szansę zmarnował Salah. Jego próba tuż obok słupka.

50 minuta W Madrycie od początku drugiej połowy aktywny jest Correa.

48 minuta Borussia świetnie zaczęła tę część. Z ostrego kąta strzał Hakimiego zatrzymał Navas.

47 minuta W porównaniu do pierwszych połów, na razie z jednej zmiany skorzystał Juergen Klopp w Liverpoolu. W miejsce Sadio Mane na boisku pojawił się Divock Origi.

46 minuta GRAJĄ JUŻ I W DORTMUNDZIE, I MADRYCIE.

21:48

HALF-TIME



Atlético take early lead via Saúl Ñíguez

Nothing to separate Dortmund & Paris...

Who's scoring next?



Follow LIVE #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2020

45 minuta W Madrycie też już schodzą na przerwę. Atletico prowadzi i jest lepsze.

45 minuta Minuta doliczona do podstawowych 45 w Madrycie.

45 minuta Koniec I połowy w Dortmundzie. Miało być dużo goli, jest 0:0.

43 minuta W końcu arbiter w Dortmundzie przypomniał sobie, że ma kartki. Otrzymał ją Witsel, za faul na Di Marii. Chwilę wcześniej Argentyńczyk założył siatkę Hummelsowi.

41 minuta Nieudany strzał z dystansu Witsela. Chwilę wcześniej kapitalnie Zagadou powstrzymał Di Marię.

36 minuta Liverpool mógł remisować! Strzał Salaha prosto w głowę interweniującego Felipe.

36 minuta Kolejna kontra Borussii. Sancho centruje, ale Haaland nie trafia czysto w piłkę.

35 minuta Próbkę swoich umiejętności pokazał Haaland. Wpadł w pole karne, ale jego strzał zatrzymał się na bocznej siatce.

28 minuta Oblaka pokonał Salah, ale sędzia uznał, że gracz The Reds był na pozycji spalonej.

27 minuta Po raz pierwszy do interwencji zmuszony był bramkarz PSG. Próbował technicznie Sancho.

26 minuta Atletico znakomicie poczyna sobie dziś na boisku. Kolejna znakomita sytuacja i Alisson musiał interweniować po strzale Moraty.

24 minuta Piłkarze PSG są dzisiaj bardzo często faulowani. Głównie Neymar.

21 minuta Idealna szansa dla Borussii! Hakimi do Cana, ten jednak zamiast uderzyć z pierwszej piłki, zaplątał się i obrońcy PSG zdążyli zareagować.

20 minuta Atletico miało szansę na podwyższenie prowadzenia z Liverpoolem. Correa świetnie wstrzelił piłkę z lewej strony. Do strzału składał się już Morata, ale w ostatniej chwili przeszkodził mu Robertson!

16 minuta Pierwszy kwadrans za nami. W obu meczach. Liverpool stara się przejmować inicjatywę.

15 minuta Mbappe dryblował w polu karnym BVB, ale za mocno wypuścił sobie piłkę i wybił ją jeden z obrońców.

14 minuta Pierwsza szansa z kontry Borussii. Jadon Sancho popędził z piłką, ale nie podał do kolegów, tylko sam starał się kończyć akcję. Niecelny strzał.

11 minuta Pierwsza niedana próba Liverpoolu. Ni to strzał, ni dośrodkowanie Trenta Alexandra-Arnolda.

11 minuta Tuż obok bramki uderzył Neymar.

9 minuta W Dortmundzie szansa na gola z rzutu wolnego dla PSG. Po faulu na Neymarze.

6 minuta Próbują pójść za ciosem piłkarze Diego Simeone. Liverpool na razie mocno zamroczony jest stratą bramki.

12 minuta

BIG GAME PLAYER.

⚪️ Moment Saúl Ñíguez grabbed his 10th goal in this competition #UCLpic.twitter.com/cmflWymVX3 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2020

5 minuta

SAUL GOAL ATHLETICO MADRID 1-0 LIVERPOOL FOLLOW FOR INSTANT GOALS pic.twitter.com/rgSdrdXNMy — INSTANT GOALS (@Instantgoalss) February 18, 2020

4 minuta Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego dużą nieporadnością wykazali się obrońcy Liverpoolu. Piłka trafiła pod nogi Saula Nigueza, który trafił do siatki The Reds.

4 minuta 1:0 DLA ATLETICO!

3 minuta Tymczasem w Madrycie ładna pierwsza akcja gospodarzy. Wrzutka z lewej strony do Moraty, ale Hiszpan nie doszedł do podania. O milimetry.

3 minuta Paryżanie próbowali środkiem. Gospodarze czujni w obronie.

2 minuta Pierwsza szybka akcja prawą stroną BVB. Ratuje się Kurzawa, wybijając na aut.

21:00 GRAMY!

20:59

Ihr seid U N G L A U B L I C H! Immer wieder! #BVBPSGpic.twitter.com/TxAIcu1EVU — Borussia Dortmund (@BVB) February 18, 2020

20:57 Przepiękne kartoniady, zarówno w Dortmundzie, jak i Madrycie. Zawodnicy na murawie. Czas na pierwsze dwa hymny Ligi Mistrzów w 2020 roku.

20:55 Wszystko gotowe, zawodnicy już w tunelu.

20:35

Competition debutant Erling Braut Haaland has already scored 8 group stage goals this season #UCL | @BVBpic.twitter.com/Mc7TgTK2qI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2020

20:35 Na co będzie dzisiaj stać cudowne dziecko norweskiej piłki Erlinga Haalanda?

20:11 Tak swoich piłkarzy w drodze na stadion dopingowali kibice Atletico. Robi wrażenie...

20:06

Main man for Paris will be ______#UCLpic.twitter.com/usLAqilBX4 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2020

20:04 W składzie BVB jest oczywiście rozgrywający dziś 50. mecz w Lidze Mistrzów Łukasz Piszczek.

20:01 Godzina do meczów, więc znamy już składy wszystkich czterech zespołów.

19:55 Zanim o składach, rzut jeszcze oka na prasówkę.

19:49 Nowością od 1/8 finały będzie nowa nagroda.

19:35 Polski akcent obecny będzie także w Madrycie. Arbitrem głównym meczu Atletico - Liverpool będzie bowiem Szymon Marciniak. Jego asystentami będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz, a sędzią technicznym Tomasz Musiał. Na sędziego VAR UEFA wyznaczyła Pawła Gila, któremu pomagać będzie Tomasz Kwiatkowski.

19:30

Champions League: Tuchel-Dortmund, the story of a love that ended in divorce https://t.co/eKaZKtRFyepic.twitter.com/THMf3Wwzy5 — Goals News (@Goalsncom) February 18, 2020

19:29 Dodatkowym smaczkiem starcia w Niemczech będzie powrót do Dortmundu Thomasa Tuchela. Obecny opiekun PSG prowadził klub z Westfalii od czerwca 2015 do maja 2017 roku i wywalczył z nim Puchar Niemiec.

19:16

Liverpool return to the scene of their 2019 #UCL triumph



Will they win again in Madrid? — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2020

19:15 Z kolei w Madrycie będący w najgorszej od wielu lat formie Atletico Madryt podejmie kosmiczny Liverpool. piłkarze Juergena Kloppa na stadion Wanda Metropolitano wracają po 262 dniach. W czerwcu na tym stadionie zdobyli trofeum Ligi Mistrzów.

19:12 W barwach PSG na zagrać wracający po kontuzji Neymar.

19:11

PSG and Borussia Dortmund have hit an incredible 193 goals between them this season https://t.co/LSf8GtYYb3pic.twitter.com/230D5OmexR — SportsGridUK (@Sportsgriduk) February 18, 2020

19:10 Patrząc na formę czterech drużyn, wydaje się, że większe emocje powinny być w Dortmundzie, gdzie zmierzą się chyba najbardziej ofensywnie grające obecnie drużyny. Ekipa Łukasza Piszczka w 22 spotkaniach Bundesligi strzeliła 63 gole (22 z nich w pięciu meczach w 2020 roku), paryżanie w 25 meczach ligi francuskiej - 67.