Kolejna wpadka Borussii. Bayern może to wykorzystać

Najpierw trzy ligowe remisy z rzędu, jedna wygrana i teraz porażka z czwartym od końca przed tą kolejką Augsburgiem - to luty i początek marca w wykonaniu lidera Bundesligi. Wszystko to sprawia, że w sobotę przed drugim w tabeli Bayernem Monachium otworzy się okazja, by zrównać się punktami z BVB. Mistrzowie Niemiec mierzą się z trzecią w tabeli Borussią Moenchengladbach.

Dortmundczycy w Augsburgu zaprezentowali się koszmarnie w defensywie. Dwukrotnie skarcił ich Dong-Won Ji. Koreańczyk w pierwszej połowie wykorzystał nieporadność obrońców i choć było ich więcej w polu karnym, zdołał trafić na raty po dośrodkowaniu z prawej strony.

Po zmianie stron Borussia przeważała. Częściej utrzymywała się przy piłce, tylko niewiele z tego wynikało. A jak już udało się dojść do dogodnej sytuacji, to świetnie radził sobie bramkarz Gregor Kobel. Augsburg skoncentrował się na bronieniu wyniku i wybijaniu z rytmu rywali, co zresztą do samego końca spotkania wychodziło gospodarzom bardzo dobrze.

Prezent na 2:0

Ale nieoczekiwanie to piłkarze Augsburga podwyższyli prowadzenie. Drugiego gola w 67. minucie uzyskał Dong-Won Ji. 27-letni napastnik przejął podanie w poprzek boiska od Achrafa Hakimiego - zastępcy kontuzjowanego Łukasza Piszczka na prawej stronie obrony w BVB - i szybko znalazł się w polu karnym. Wydawało się, że Ji niepotrzebnie zwolnił i pogubił się w dryblingu, ale wyszedł z trudnej sytuacji pięknym, zaskakującym lobem. To swego rodzaju zemsta na Borussii, bo Koreańczyk w sezonie 2014/2015 był piłkarzem drużyny z Dortmundu, ale się w niej nie przebił.

Skuteczny Alcacer to za mało

Trener gości Lucien Favre wpuścił na murawę Paco Alcacera. Jeden z najskuteczniejszych strzelców Bundesligi zrobił swoje i strzelił trzynastego gola w sezonie, ale to wszystko, co mogła tego dnia zrobić Borussia. Okazję gościom sprezentował piłkarz Augsburga Georg Teigl, który podawał niedokładnie do swojego bramkarza. Do końca meczu pozostało niespełna dziesięć minut, ale pomimo naporu BVB nie zdobyła wyrównującej bramki.