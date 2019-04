Borussia Dortmund ponownie liderem. Przynajmniej do niedzieli

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach w ELEVEN SPORTS w Player.pl

Dortmundczycy szybko otrząsnęli się z dotkliwej porażki z monachijczykami sprzed tygodnia. W meczu na szczycie Bundesligi Bayern zniszczył rywali aplikując im aż pięć goli i nie tracąc żadnego. Mistrzowie Niemiec odebrali brutalnie pierwsze miejsce Borussii, chcąc pokazać, kto rządzi w kraju.

Borussia pospieszyła się z powrotem Piszczka. Polski obrońca znów kontuzjowany Zmagający się z... czytaj dalej » Wyścig o tytuł na niemieckich boiskach przypomina więc teraz to, co często obserwuje się w Hiszpanii, gdzie Real Madryt toczy zacięty bój z FC Barcelona. Borussia ma przed meczem Bayernu dwa punkty przewagi i będzie obserwować to, co wydarzy się w niedzielę w Duesseldorfie.

Sancho ponownie zachwycił

Jednym z najbardziej chwalonych w tym sezonie zawodników Borussii Dortmund jest Jadon Sancho. Anglik przyszedł do klubu z Manchesteru City przed poprzednim sezonem, a już rozglądają się za nim największe drużyny z Wysp. W sobotnim spotkaniu Sancho ponownie pokazał, że jest w wybornej formie. 19-latek strzelił dwa gole w pierwszej połowie, dzięki czemu jego drużyna zgarnęła trzy punkty.

Sancho przy pierwszym trafieniu zamknął dośrodkowanie z prawej strony, a przy drugim zrobił praktycznie to samo po dośrodkowaniu z przeciwnego skrzydła. Dokładnymi podaniami Sancho obsłużyli odpowiednio Mario Goetze i Thomas Delaney. Jedynego gola dla Mainz, stojąc trzy metry przed bramką, strzelił w 83. minucie Robin Quaison.

W następnej kolejce Bundesligi dortmundczycy mierzą się na wyjeździe z Freiburgiem, podczas gdy Mainz gra u siebie z Fortuną.