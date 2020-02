Gęstnieje atmosfera w Paryżu. Neymar obwinia PSG za to, że jest bez formy

W czterech poprzednich meczach paryżanie musieli sobie radzić bez Brazylijczyka, który oficjalnie pauzował z powodu zbitych żeber. Neymara ominęły spotkania z Nantes, Olympique Lyon i Amiens w Ligue 1 oraz z Dijon w Pucharze Francji.

Do meczu w Dortmundzie Neymar podszedł więc z marszu. Choć strzelił gola, nie był zadowolony ze swojego występu. Po porażce 1:2 w pierwszym meczu 1/8 finału Brazylijczyk nie szczędził krytyki pod adresem swojego klubu.

Nastoletni bohater Borussii przemówił. "Noce, dla których warto żyć" Strzelił dwa... czytaj dalej » - Niestety to nie był mój wybór, to był wybór klubu, lekarzy, którzy podjęli decyzję, która mi się nie podobała - komentował Neymar konieczność gry przeciwko Borussii bez rytmu meczowego.

Brazylijczyk utrzymywał, że był gotowy do gry wcześniej, co pozwoliłoby mu się lepiej przygotować do spotkania w 1/8 finału Ligi Mistrzów, jednak nie dostał na to zielonego światła.

Neymar: koniec końców to ja na tym ucierpiałem

- Dużo na ten temat dyskutowaliśmy, ponieważ chciałem grać, czułem się dobrze, ale klub miał obawy. Koniec końców to ja na tym ucierpiałem. Trudno wrócić po czterech meczach bez gry - utyskiwał Neymar.

Mistrzowie Francji ogólnie zaprezentowali się na Signal Iduna Park słabo. Stracili dwa gole, czyli tyle, ile przez całą fazę grupową Ligi Mistrzów, a z przodu długimi fragmentami sprawiali wrażenie bezsilnych. Bramkowa akcja Kyliana Mbappe z Neymarem była tylko dobrą miną do złej gry.

Borussia jest w lepszej sytuacji przed rewanżem, w Paryżu nastroje są wisielcze, a w oczyszczeniu atmosfery na pewno nie pomaga zamieszanie wokół Neymara. Być może wypowiedzi Brazylijczyka - tak jak cała sprawa - mają zresztą drugie dno.

"L'Équipe" w środowym wydaniu jeszcze raz przypomniało chronologię zdarzeń, nazywając konflikt Neymara z PSG mydlaną operą. Rekonwalescencja Brazylijczyka dziwnym trafem zbiegła się z jego imprezą urodzinową, która miała rozsierdzić trenera Thomasa Tuchela. Tego oficjalnie nikt jednak nie chce w klubie potwierdzić. Gazeta zwraca uwagę na to, że klub odwlekał powrót Neymara, choć Brazylijczyk czuł się na siłach dużo wcześniej, a spotkanie, w którym doznał kontuzji, przecież bez problemów dokończył.

Z Neymarem w składzie czy bez - rewanż Paris Saint-Germain z Borussią Dortmund 11 marca na Parc des Princes.

TERMINARZ SPOTKAŃ LIGI MISTRZÓW:

18 lutego, wtorek

Atletico Madryt - Liverpool 1:0

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain 2:1

19 lutego, środa

Atalanta Bergamo - Valencia

Tottenham Hotspur - RB Lipsk

25 lutego, wtorek

Chelsea Londyn - Bayern Monachium

SSC Napoli - Barcelona

26 lutego, środa

Real Madryt - Manchester City

Olympique Lyon - Juventus Turyn



rewanże



10 marca, wtorek

Valencia - Atalanta Bergamo

RB Lipsk - Tottenham Hotspur

11 marca, środa

Liverpool - Atletico Madryt

Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund

17 marca, wtorek

Juventus Turyn - Olympique Lyon

Manchester City - Real Madryt

18 marca, środa

Bayern Monachium - Chelsea Londyn

Barcelona - SSC Napoli



Kolejne rundy:

20 marca - losowanie par 1/4 i 1/2 finału

7-8 kwietnia - pierwsze mecze 1/4 finału

14-15 kwietnia - rewanżowe mecze 1/4 finału

28-29 kwietnia - pierwsze mecze 1/2 finału

5-6 maja - rewanżowe mecze 1/2 finału

30 maja - finał (Stambuł)