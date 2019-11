Inter oszołomiony. Niesamowita pogoń Borussii Dortmund

W poprzedniej, trzeciej kolejce grupy F drużyna Antonio Conte wygrała u siebie z BVB 2:0. I odrodziła się po niemrawym starcie - remisie ze Slavią Praga (1:1) i porażce z Barceloną (1:2).



Borussia też miała cztery punkty, wcześniej remisując z Barceloną (0:0) i pokonując Slavię (2:0). Nic zatem nie było przesądzone.

Dwa celne strzały, dwa gole

Wtorkowy wieczór w Dortmundzie zaczął się dla gości znakomicie. W 5. minucie po błędzie Manuela Akanjiego piłkę przejął Lautaro Martinez. Argentyński napastnik przechytrzył Matsa Hummelsa, w polu karnym ośmieszył jeszcze Juliana Weigla i nie dał szans bramkarzowi dortmundczyków Romanowi Buerkiemu.

Źródło: PAP/EPA Lautaro Martinez otworzył wynik meczu w Dortmundzie

Inter zadał drugi cios w minucie 40. Wszystko działo się bardzo szybko. Martinez kopnął do wbiegającego z prawej strony Antonio Candrevy. Ten oddał do Matiasa Vecino i było 2:0.



To były jedyne celne strzały mediolańczyków w pierwszej połowie.

Źródło: PAP/EPA Radość Matiasa Vecino

Inter zepchnięty do defensywy

Niespodzianka na Camp Nou. Slavia wraca z Barcelony z punktem Kolejny raz FC... czytaj dalej » Gospodarze odpowiedzieli niemal natychmiast, choć wcześniej snuli się po boisku. Przed przerwą groźnie uderzył Jadon Sancho, spróbowali też Axel Witsel (z dystansu) i nieco przypadkowo Mario Goetze (po dośrodkowaniu). Inter przetrwał za sprawą Samira Handanovicia. Słoweński golkiper w dwóch sytuacjach z trudem odbijał piłki.



Ale gole były kwestią czasu. Borussia dopięła swego w minucie 51. Składną akcję zespołu wykończył Achraf Hakimi. Dortmundczycy na dobre przejęli inicjatywę.



W 64. minucie katastrofalny błąd popełnił pomocnik Interu Marcelo Brozović. Zabrał mu piłkę Paco Alcacer, a za chwilę wyrównał Julian Brandt.



Goście, zepchnięci do defensywy, byli w szoku. A Borussia to wykorzystała. W minucie 77. Sancho i Hakimi zabawili się z obrońcami Interu. Wynik na 3:2 ustalił ten drugi.



Łukasz Piszczek miał niewielki wkład w zwycięstwo BVB. Były reprezentant Polski wszedł na murawę w 82. minucie, zastępując Sancho.

Barcelona liderem

W takich okolicznościach zespół Luciena Favre'a jest bliżej 1/8 finału. Wicemistrzowie Niemiec zajmują drugie miejsce w tabeli z dorobkiem siedmiu punktów - o trzy wyprzedzają Inter.



Prowadzi Barcelona (8 pkt.), która wcześniej niespodziewanie zremisowała na własnym stadionie z ostatnią w stawce Slavią (2 pkt.).

Źródło: PAP/EPA Piłkarze BVB mieli powody do świętowania

Wyniki wtorkowych meczów 4. kolejki Ligi Mistrzów:

grupa E

SSC Napoli - FC Salzburg 1:1 (1:1)

Liverpool - KRC Genk 2:1 (1:1)

grupa F

Barcelona - Slavia Praga 0:0

Borussia Dortmund - Inter Mediolan 3:2 (0:2)

Bramki: Martinez (5.), Vecino (40.) - Hakimi (51.), (77.), Brandt (64.)

grupa G

Zenit Sankt Petersburg - RB Lipsk 0:2 (0:1)

Olympique Lyon - Benfica Lizbona 3:1 (2:0)

grupa H

Chelsea Londyn - Ajax Amsterdam 4:4 (1:3)

Valencia - Lille OSC 4:1 (0:1)