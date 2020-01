Genialne dziecko znów zaszalało. Borussia dogoniła Bayern

Faworyt mógł być jeden. I nie zawiódł. Bijąca się o najwyższe cele Borussia od pierwszej minuty, i to dosłownie, wzięła się ostro do pracy, spychając gości do defensywy. Opłacało się. Pierwsza akcja od razu zakończyła się golem.



Do tego nie był jej potrzebny Erling Haaland, który w poprzedniej ligowej kolejce zaliczył wymarzony debiut. Mecz z Augsburgiem zaczął jako rezerwowy, po wejściu na boisko w 20 minut nastrzelał trzy gole, a jego nowy zespół wygrał 5:3.

W piątek 19-letniego Norwega wyręczyli inni. Jako pierwszy Raphael Guerreiro, który skorzystał z podania Jadona Sancho.

Źródło: PAP/EPA Haaland zaczął na ławce rezerwowych

Gol i asysta Reusa

Piłkarze BVB poszli za ciosem. Bramkę Timo Horna ostrzelali Marco Reus i Mats Hummels, ale albo bronił Horn, albo z pomocą przychodziła mu poprzeczka, jak przy strzale tego drugiego.

W końcu i Reus znalazł drogę do jego bramki. Hummels popisał się 60-metrowym podaniem, zaadresował piłkę do kapitana, a ten z zimną krwią strzelił na 2:0. Sędzia miał duże wątpliwości. Najpierw uznał, że Reus był na pozycji spalonej, ale z błędu wyprowadzili go koledzy od technologii VAR.

Źródło: PAP/EPA Marco Reus na 2:0



W 48. minucie można było gasić światła na Signal Iduna Park. Tym razem Reus wcielił się w rolę asystenta. Podał do Sancho, a ten huknął nie do obrony.

Wejście smoka Haalanda

W końcu przyszła pora na show Haalanda. Genialne dziecko norweskiej piłki pojawiło się na boisku w 65. minucie. Po dziesięciu nastolatek strzelił na 4:1 (wcześniej rozmiary porażki strzałem z woleja i z ostrego kąta zmniejszył Mark Uth). To nie było jego ostatnie słowo. Na koniec z wielkim spokojem zakończył kontrę kolegów. A strzelał z ostrego kąta, do pustej bramki. Brawa zasłużone.



Borussia wygrała i ma już tyle samo punktów (36) co drugi Bayern. Monachijczycy odpowiedzą w sobotę. Zagrają z Schalke. Lider RB Lipsk (40 punktów) tego samego dnia we Frankfurcie sprawdzi formę Eintrachtu.

MECZE 19. KOLEJKI:

Borussia Dortmund - FC Koeln 5:1

sobota

Union Berlin - Augsburg

Borussia M'Gladbach - Mainz

Eintracht - RB Lipsk

Freiburg - SC Paderborn

Wolfsburg - Hertha

Bayern - Schalke

niedziela

Werder - Hoffenheim

Bayern - Fortuna