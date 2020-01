Strzela gola co dwanaście minut. W Niemczech oszaleli na jego punkcie

25.01 | Do Bundesligi nie wszedł z drzwiami, ale z całą futryną, jak nikt dotychczas. Bo nikomu wcześniej, aż do piątku, nie udało się strzelić pięciu goli w dwóch pierwszych meczach na niemieckich boiskach. 19-letni Erling Haaland zrobił to w niespełna godzinę. Nic dziwnego, że w Niemczech oszaleli na jego punkcie.

Genialne dziecko znów zaszalało. Borussia dogoniła Bayern Piłkarze Borussii... czytaj dalej » Już po poprzedniej kolejce środowisko piłkarskie w Niemczech rozpływało się w zachwytach nad Haalandem. Chłopak w debiucie, w wygranym wyjazdowym meczu z Augsburgiem 5L3, popisał się hat-trickiem.

Sprowadzony zimą z Red Bull Salzburg za 20 milionów euro Norweg wszedł wówczas na murawę w 56. minucie za Łukasza Piszczka i zaczął popis.

Najlepszy start w historii

W piątek trener Lucien Favre dał młodzianowi zadebiutować w Dortmundzie, na Signal Iduna Park. Desygnował go do gry w 65. minucie, przy stanie 3:1 dla BVB.

Norweg potrzebował dwunastu minut, by wpisać się na listę strzelców, dobijając z bliska piłkę wybronioną przez bramkarza rywali. W 87. minucie dołożył drugie trafienie. Ale jakie! Minął bramkarza i z zimną krwią oddał strzał z bardzo ostrego kąta, do pustej bramki. Borussia wygrała 5:1, a nazwisko młodziana nie schodziło z ust kibiców.



Erling Haaland nie zwalnia - 5 goli w pierwszych dwóch meczach! pic.twitter.com/xovCgvkdZJ — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 25, 2020





I nie ma się co dziwić. Liczby mówią wszystko. Pięć strzałów, pięć goli, a to wszystko w sumie w 59 minut! Takiego bilansu w Bundeslidze po dwóch pierwszych meczach nie miał wcześniej żaden inny piłkarz.

Łatwo policzyć, że Haaland trafia do siatki rywali co niecałe dwanaście minut!



Meet Erling Haaland



The first player in Bundesliga history with goals in his first games pic.twitter.com/0GEdHlMKP7 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 24, 2020





"BVB świętuje kolejne Haaland Party" - obwieścił po meczu "Bild". "Szaleństwo BVB nazywa się Haaland" - tak występ rewelacyjnego młodziana podsumował "Ruhr Nachrichten", dziennik z Zagłębia Ruhry.

Buerki: szkoda, że spisał się gorzej

W podobnym tonie o Norwegu wypowiadają się trener i piłkarze BVB. - Zawsze chce wygrywać. Fantastycznie jest mieć takiego zawodnika w drużynie - podkreślił Favre. - Właśnie dlatego podpisaliśmy z nim umowę - dodał Julian Brandt.

Z kolei bramkarz Borussii Roman Buerki już sobie pozwolił na żarty względem młodziana. - Szkoda, że już w drugim meczu spisał się znacznie gorzej. Najpierw były trzy gole, teraz dwa. Następnym razem trafi pewnie tylko raz - stwierdził żartobliwie o koledze, który łącznie w tym sezonie 33 razy wpisywał się na listę strzelców, z czego aż ośmiokrotnie w sześciu meczach Ligi Mistrzów.

Źródło: EPA/FRIEDEMANN VOGEL Haaland podbija Bundesligę

Ktoś pewnie zapyta, że skoro ma taką serię, dlaczego nie gra w pierwszym składzie?

- Nie trenował przez większość grudnia, spędził z nami tylko część obozu treningowego przed wznowieniem rozgrywek. Musimy więc uważać. Ale oczywistym jest, że nie jest daleko od wyjściowego składu - spieszy z odpowiedzią trener klubu z Westfalii.

Po efektownym zwycięstwie Borussia dogoniła w tabeli drugi Bayern. Oba zespoły mają po 36 punktów. Monachijczycy zagrają w sobotę z Schalke. Prowadzi RB Lipsk (40 pkt), które tego samego dnia zagra na wyjeździe z Eintrachtem.

Wynik piątkowego meczu 19. kolejki:

Borussia Dortmund - FC Koeln 5:1

Raphael Guerreiro 1, Marco Reus 29, Jadon Sancho 48, Erling Haland 77, 87 - Mark Uth 65