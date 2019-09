Barcelona przetrwała w Dortmundzie. Jej bramkarz dokonywał cudów

Oba zespoły, z bogatą przecież historią w europejskich pucharach, zmierzyły się ze sobą dopiero trzeci raz. Poprzednie dwa spotkania odbyły się w Superpucharze Europy - w 1998 roku po trofeum sięgnęła Duma Katalonii (3:1 w dwumeczu).



Blisko sensacji w Lidze Mistrzów. Inter uratował się w końcówce W pierwszym meczu... czytaj dalej » Dortmundczycy we wtorkowy wieczór zamierzali odnieść pierwsze zwycięstwo nad Barceloną, wykorzystując atut własnego boiska, gdzie w tym sezonie pozostają niepokonani. I od razu wzięli się do pracy. W 9. minucie pierwszą okazję miał niechciany w Katalonii Paco Alcacer, ale napastnik BVB uderzył nieczysto.

Przewaga BVB

W minucie 25. Marco Reus po podaniu Thorgana Hazarda pędził sam na bramkę gości, ale i on nie trafił do siatki - Marc-Andre ter Stegen instynktownie odbił piłkę. Borussia wciąż nacierała. Przed przerwą swojej szansy znów nie wykorzystał Alcacer, który w dogodnej pozycji strzelił za wysoko.



Barcelona na tle wicemistrzów Niemiec była mniej konkretna. Groźnie pod dortmundzką bramką zrobiło się w 13. minucie, gdy z rzutu rożnego dośrodkował Arthur, a głową niecelnie uderzył Gerard Pique. Podobnych sytuacji było niewiele.



Na początku drugiej połowy pokazał się z kolei Luis Suarez, który wjechał w pole karne, ale nie podał do kolegów - o co mieli później pretensje - tylko strzelił w boczną siatkę. Już wtedy rozgrzewał się Lionel Messi. Zanim Argentyńczyk zmienił mało efektywnego 17-letniego Ansu Fatiego, bohatera ostatnich tygodni, Borussia mogła w końcu potwierdzić przewagę.

Źródło: PAP/EPA Ansu Fati został najmłodszym graczem w historii Barcelony, który wystąpił w Lidze Mistrzów



Do rzutu karnego po faulu Nelsona Semedo na Jadonie Sancho podszedł Reus. Kapitan BVB uderzył pewnie, ale Ter Stegen wyczuł intencje kolegi z reprezentacji Niemiec. Była 57. minuta.

Ter Stegen bohaterem

Reus mógł się jeszcze zrehabilitować. W 75. minucie fatalnie jednak przestrzelił. Po chwili w poprzeczkę huknął rezerwowy Julian Brandt. Barcelona, po raz pierwszy w sezonie wspierana przez Messiego, była w ogromnych opałach. Argentyńczyk nie natchnął kolegów. Mistrzów Hiszpanii przez cały mecz ratował Ter Stegen.

Źródło: PAP/EPA Marco Reus miał czego żałować



W dortmundzkiej drużynie zabrakło Łukasza Piszczka, który nie zdążył wyleczyć urazu mięśniowego. Były reprezentant Polski, podobnie jak w sobotnim spotkaniu z Bayerem Leverkusen, znalazł się poza kadrą.



W pierwszym meczu tej grupy Inter zremisował ze Slavią Praga 1:1. Mediolańczycy uratowali punkt dopiero w doliczonym czasie po golu Nicolo Barelli. Mistrzowie Czech objęli prowadzenie w 63. minucie za sprawą trafienia Nigeryjczyka Petera Olayinki.

1. kolejka Ligi Mistrzów:

wtorek, 17 września

grupa F

Borussia Dortmund - Barcelona 0:0

Inter - Slavia Praga 1:1

Bramki: Barella (92.) - Olayinka (63.)

grupa E

Napoli - Liverpool 2:0

Salzburg - Genk 6:2

grupa G

Lyon - Zenit 1:1

Benfica - RB Lipsk 1:2

grupa H

Chelsea - Valencia 0:1

Ajax - Lille 3:0

środa, 18 września

grupa A

Club Brugge - Galatasaray Stambuł (18.55)

Paris Saint-Germain - Real Madryt (21.00)

grupa B

Olympiakos Pireus - Tottenham Hotspur (18.55)

Bayern Monachium - Crvena Zvezda Belgrad (21.00)

grupa C

Dinamo Zagrzeb - Atalanta Bergamo (21.00)

Szachtar Donieck - Manchester City (21.00)

grupa D

Bayer Leverkusen - Lokomotiw Moskwa (21.00)

Atletico Madryt - Juventus Turyn (21.00)