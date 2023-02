Piłkarze Borussii i Chelsea przeszli do historii. Niestety

Spotkanie w Dortmundzie od pierwszej minuty mogło się podobać. Akcji ofensywnych z obu stron nie brakowało. Najlepsze dla Chelsea zmarnował Portugalczyk Joao Felix, szczególnie w 38. minucie, gdy mając przed sobą tylko szwajcarskiego bramkarza Gregora Kobela uderzył w poprzeczkę.

BVB strzelało na potęgę, tylko cztery gole Chelsea w tym roku

Statystycy serwisu Opta wyliczyli, że w pierwszej połowie obie drużyny oddały łącznie 16 strzałów, ale żaden z nich nie trafił w światło bramki (poprzeczka, jak wiadomo, to strzał niecelny). To pierwszy taki przypadek, jeśli chodzi o taką liczbę niecelnych uderzeń w pierwszych 45 minutach meczu Ligi Mistrzów co najmniej od sezonu 2003/04.



16 - There were 16 shot attempts in the first half between Borussia Dortmund and Chelsea, the joint-most without a shot on target in the opening half of a UCL game on record (since 2003-04). Clumsy. #BVBCHEpic.twitter.com/OAJL4XxWhJ — OptaJean (@OptaJean) February 15, 2023

Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie, z tą różnicą, że piłkarze zmienili nieco celowniki i kibice obejrzeli w końcu celne uderzenia. A nawet gola strzelonego po kapitalnym rajdzie przez ponad połowę boiska Karima Adeyemi'ego. Dzięki niemu dortmundczycy wygrali na Signal Iduna Park 1:0.

Gospodarze w całym meczu uderzali na bramkę londyńczyków 21 razy, co jest ich najwyższym wynikiem w meczu Champions League od wspomnianego wyżej sezonu.



21 - Borussia Dortmund faced 21 shots against Chelsea, their highest tally in a UCL game that they won on record (since 2003-04). Wall. #BVBCHEpic.twitter.com/i8gUPkXMgc — OptaJean (@OptaJean) February 15, 2023

Angielski zespół miał wiele okazji do wyrównania, ale znakomicie w bramce spisywał się Gregor Kobel. Szwajcar zanotował siedem interwencji i jedenaste czyste konto w 23 meczu we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie, o jedno więcej niż w całym poprzednim (wówczas było ich dziesięć w 40 spotkaniach).

Chociaż kibice Chelsea mogą być zadowoleni z występu swojej drużyny, to jednak coraz bardziej mogą martwić się skutecznością. Od początku 2023 roku The Blues strzelili zaledwie cztery gole w dziewięciu meczach we wszystkich rozgrywkach.



4 - In 2023, Chelsea have scored just four goals in nine matches in all competitions, failing to score in five of those games. Indeed, they have drawn a blank in more matches this calendar year so far than any other Premier League club. Lacking. pic.twitter.com/jqg8Idgpn8 — OptaJoe (@OptaJoe) February 15, 2023



Program i wyniki 1/8 finału Ligi Mistrzów:



wtorek, 14 lutego

AC Milan - Tottenham 1:0 (1:0)

PSG - Bayern Monachium 0:1 (0:0)



środa, 15 lutego

Club Brugge - Benfica 0:2 (0:0)

Borussia Dortmund - Chelsea 1:0 (0:0)



wtorek, 21 lutego

Liverpool - Real Madryt

Eintracht Frankfurt - Napoli



środa, 22 lutego

RB Lipsk - Manchester City

Inter Mediolan - FC Porto



Rewanże: 7-8 i 14-15 marca