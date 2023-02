Perfekcyjny kontratak pogrążył Chelsea. Borussia i Benfica bliżej ćwierćfinałów

Starcie na Signal Iduna Park jawiło się jako jedno z najciekawszych na tym etapie rozgrywek. BVB wygrała wszystkie sześć spotkań o stawkę od początku 2023 roku, podczas gdy w ośmiu meczach w styczniu i lutym londyńczycy zwyciężyli tylko raz. I to mimo wielomilionowych przecież transferów, m.in. Enzo Fernandeza, Mychajło Mudryka czy Joao Felixa.

Perfekcyjny kontratak BVB

Bayern podbił Paryż w hicie. Ale strzelec gola nie świętował Bayern Monachium... czytaj dalej » Od pierwszego gwizdka i jedni, i drudzy mieli wielką ochotę do ataków. Kotłowało się to pod jedną, to pod drugą bramką, ale klarownych sytuacji strzeleckich nie było.

Piłka po raz pierwszy wpadła do siatki w 16.minucie. Po dośrodkowaniu z bocznego sektora najwyżej w polu karnym BVB wyskoczył Thiago Silva, który pokonał Gregora Kobela. Problem polegał na tym, że dokonał tego ręką, co doskonale widział sędzia. Brazylijczyk trafił do protokołu, ale nie jako strzelec gola, a piłkarz z żółtą kartką.

1:0 dla Chelsea powinno być po pół godzinie gry. Hakim Ziyech perfekcyjnie wyłożył piłkę na 11. metr do Felixa, ale ten, mając mnóstwo czasu, kopnął wysoko nad poprzeczką. Borussia dostała kolejne ostrzeżenie. W odpowiedzi w bardzo podobnej sytuacji również fatalnie strzelił Karim Adeyemi.

Za chwilę ponownie gorąco było pod bramką BVB. Tym razem Felix po dobrym wejściu w pole karne trafił w poprzeczkę.

Przed przerwą gole nie padły. Po niej znów to Chelsea robiła bardzo wiele, by wyjść w końcu na prowadzenie. Była jednak nieskuteczna i słono za to zapłaciła. W 63. minucie po rzucie rożnym dla londyńczyków z własnej połowy sam ruszył Adeyemi i był to kontratak doskonały. 21-latek popędził dobre 50 metrów, minął po drodze Fernandeza i Kepę Arrizabalagę i dał miejscowym niespodziewane prowadzenie.

Borussia pojedzie do Londynu z zaliczką tego jednego gola.

Źródło: Getty Images Karim Adeyemi daje prowadzenie Borussii Dortmund

Benfica też z zaliczką

W środę doszło też do starcia niespodziewanie dobrze spisujących się ekip Club Brugge i Benfiki. Belgijski zespół zajął drugie miejsce w grupie B, w której rywalizował z FC Porto, Bayerem Leverkusen i Atletico Madryt. W pięciu z sześciu spotkań z tymi przeciwnikami zachował czyste konto.



Z kolei klub ze stolicy Portugalii w momencie zakończenia fazy grupowej był, obok PSG, jedynym, który nie poniósł ani jednej porażki w meczach o stawkę od początku sezonu.

Przed przerwą w Brugii ekipą zdecydowanie lepszą była Benfica. Paradoks polegał jednak na tym, że do siatki trafili miejscowi. Gol Denisa Odoia nie został jednak uznany z powodu pozycji spalonej. Po zmianie stron lizbończycy dopięli w końcu swego. Z rzutu karnego w 51. minucie trafił Joao Mario.

Na tym lizbończycy nie poprzestali. Wynik na 2:0 ustalił w 88. minucie rezerwowy David Neres. Benfica jest jedną nogą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Źródło: Getty Images Joao Mario świętuje gola w Brugii

Wyniki i program 1/8 finału Ligi Mistrzów (wszystkie mecze o godz. 21.00):



wtorek, 14 lutego

AC Milan - Tottenham Hotspur 1:0

Paris Saint-Germain - Bayern Monachium 1:0



środa, 15 lutego

Club Brugge - Benfica 0:2

Borussia Dortmund - Chelsea 1:0



wtorek, 21 lutego

Liverpool - Real Madryt

Eintracht Frankfurt - Napoli



środa, 22 lutego

RB Lipsk - Manchester City

Inter Mediolan - FC Porto



Rewanże: 7-8 i 14-15 marca



Program kolejnych rund:



Losowanie par 1/4 i 1/2 finału: 17 marca (godz. 12.00)

Ćwierćfinały: 11-12 i 18-19 kwietnia

Półfinały: 9-10 i 16-17 maja

Finał: 10 czerwca, Stambuł