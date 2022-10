Bayern wypuścił dwubramkowe prowadzenie. Udana pogoń Borussii

Bayern zmarnował w ten sposób szansę, by przynajmniej na chwilę powrócić na pozycję lidera tabeli. W dziewięciu ligowych meczach zgromadził na swoim koncie 16 punktów. Drużyna z Monachium ma punkt straty do Unionu Berlin i Freiburga, drużyn, które rozegrają swoje spotkania w niedzielę. Gumny z golem w Bundeslidze. Uratował Augsburg przed porażką Robert Gumny... czytaj dalej »

Już bez Lewandowskiego i Haalanda

Potyczki Bayernu z Borussią w ostatnich latach obfitowały w dużą liczbę goli zarówno w ligowych, jak i pucharowych rozgrywkach. To jednak naturalne, biorąc pod uwagę, że mierzyli się w nich dwaj czołowi napastnicy świata, czyli Robert Lewandowski i Erling Haaland. Od przybycia Norwega do Bundesligi w 2020 roku ekipy te spotkały się ze sobą siedmiokrotnie, a w sześciu ostatnich konfrontacjach za każdym razem padały minimum cztery bramki.

Tym razem w rolach głównych w "Der Klassikerze" musieli wystąpić inni zawodnicy. Lewandowski strzela już gole dla Barcelony, a Haaland wykazuje się jeszcze lepszą skutecznością w Manchesterze City. Pod nieobecność tych dwóch gwiazd światowego futbolu niemieccy kibice doczekali się jednak emocjonującego widowiska, które trzymało w napięciu do ostatniego gwizdka.

Dwa ciosy Bayernu

Po dość spokojnym początku meczu, w którym brakowało groźnych sytuacji pod obiema bramkami, z czasem coraz śmielej w ataku poczynali sobie Bawarczycy. Krótko po drugim kwadransie gry wynik otworzył Leon Goretzka, popisując się precyzyjnym uderzeniem po ziemi sprzed pola karnego. Asystę przy jego trafieniu zaliczył Jamal Musiala, który jest jedną z najjaśniejszych postaci Bayernu po odejściu Lewandowskiego. Do przerwy więcej goli w Dortmundzie kibice już nie zobaczyli.



14 - Following his assist for Leon Goretzka, Jamal Musiala has been directly involved in 14 goals across his 13 appearances in all competitions this season (7 goals, 7 assists) - already more than in his 40 games last term (13). Rocket. #BVBFCBpic.twitter.com/RffgSfrR9B — OptaFranz (@OptaFranz) October 8, 2022





Przyjezdni przycisnęli ponownie tuż po zmianie stron. Najpierw dobrej okazji nie wykorzystał Sadio Mane, ale chwile później większą skutecznością wykazał się Sane, oddając potężny strzał, który przełamał ręce bramkarza. Kolejną asystę w tej sytuacji zanotował Musiala, który w trwającym sezonie miał już bezpośredni udział aż przy 15 golach monachijczyków we wszystkich rozgrywkach (7 bramek i 8 asyst).

Wierzyli do końca

Wobec takiego wyniku gospodarze nie mieli już nic do stracenia. Rzucili większość sił do ataku, co przyniosło im efekt kwadrans przed końcem podstawowego czasu gry. Manuela Neuera pokonał wówczas 17-letni Youssoufa Moukoko.

Nadzieja odżyła również na trybunach. Niesieni głośnym dopingiem zawodnicy Borussii do końca naciskali na mistrzów Niemiec, prowokując ich do błędów. Najpierw w 90. minucie spotkania drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę za faul zobaczył Kingsley Coman, który dopiero po przerwie wszedł na boisko z ławki.

Grający w osłabieniu monachijczycy nie zdołali powtrzymać pogoni miejscowych graczy. W samej końcówce doliczonego czasu z bliska strzałem głową do bramki trafił Anthony Modeste, ustalając wynik na 2:2.

Źródło: Getty Images Anthony Modeste trafił na 2:2 w doliczonym czasie meczu

Borussia Dortmund - Bayern Monachium 2:2 (0:1)

Bramki: Leon Goretzka (33’), Leroy Sane (53’), Youssoufa Moukoko (74’), Anthony Modeste (90’+5).

Wyniki 9. kolejki niemieckiej ekstraklasy piłkarskiej:

piątek

Hoffenheim - Werder Brema 1:2

sobota

Bayer Leverkusen - Schalke Gelsenkirchen 4:0

FSV Mainz - RB Lipsk 1:1

Bochum - Eintracht Frankfurt 3:0

Augsburg - Wolfsburg 1:1

niedziela

Borussia Moenchengladbach - FC Koeln

Hertha Berlin - SC Freiburg

VfB Stuttgart - Union Berlin