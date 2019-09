Świetna parada czy oszustwo bramkarza? "Karny do powtórzenia"

Mur, który uratował Barcelonę. "Ter Stegen pokazał Neuerowi, kto jest lepszy" W Dortmundzie... czytaj dalej » Borussia stanęła przed znakomitą szansą na objęcie prowadzenia w 57. minucie. Obrońca gości Nelson Semedo nadepnął na nogę Jadona Sancho. Sędzia nie miał wątpliwości: faul i wskazał na jedenasty metr.



Przed szansą zamiany karnego na gola stanął Reus. Naprzeciwko, w bramce Barcelony, miał ter Stegena, kolegę z reprezentacji i wspólnych sezonów spędzonych w Borussii Moenchengladbach.

Niemiecki golkiper, jak ma to w zwyczaju, zatańczył na linii, czyli zrobił ruch w lewo i prawo, po czym rzucił się do piłki uderzonej niezbyt mocno i niewysoko w lewy róg jego bramki. Ter Stegen odbił ją nogą. Reus był załamany, w pierwszej połowie też przegrał rywalizację z bramkarzem Barcelony, wtedy w sytuacji sam na sam.



Ter Stegen almost in Munich saving the Dortmund penalty. #BVBFCB#BVBBarça#ChampionsLeaguepic.twitter.com/3P9WJnA2QU — Iris Valeria Cardoza (@ivcr788) September 17, 2019





I tutaj pojawia się kontrowersja. Powtórki pokazały, że w momencie strzału Ter Stegen znajdował się jakieś 30 cm przed linią bramkową.





Great save from Ter Stegen, but the penalty should have been retaken.https://t.co/FrHvt2kGZ7pic.twitter.com/LM5G5ZLjna — AS English (@English_AS) September 17, 2019







Były hiszpański sędzia międzynarodowy Andujar Oliver twierdzi, że karny powinien zostać powtórzony, a w ocenie sytuacji powinna arbitrowi spotkania pomóc technologia VAR. Akurat przy specjalnym monitorze analizującym powtórki kontrowersji wtorkowego meczu w Dortmundzie siedział Szymon Marciniak.



- Ter Stegen wyszedł wyraźnie przed linię i VAR w takiej sytuacji powinien zostać użyty - stwierdził Oliver, którego cytuje dziennik "Marca".

Sławomir Stempniewski, były szef Kolegium Sędziów PZPN, ma podobne zdanie. - Zaznaczam, że tego meczu nie oglądałem, ale jeśli faktycznie bramkarz wyszedł przed linię w momencie oddania strzału, to karny jest do powtórzenia - przyznał w rozmowie z Eurosport.pl.

Jedna noga na linii

Co mówią przepisy? Otóż w momencie oddania strzału bramkarz powinien mieć kontakt z linią bramkową. Jeszcze niedawno była mowa o obowiązku dotykania białego pasa przez obie stopy bramkarza, ale według najnowszych wytycznych w grę wchodzi stykanie się z linią już tylko jedną stopą.



"Gdy piłka zostaje zagrana, przynajmniej część stopy bramkarza broniącego musi dotykać linii lub być na jej wysokości" - stanowi art. 14 przepisów gry w piłkę nożną.

1. kolejka Ligi Mistrzów:

wtorek, 17 września

grupa F

Borussia Dortmund - Barcelona 0:0

Inter - Slavia Praga 1:1

Bramki: Barella (92.) - Olayinka (63.)

grupa E

Napoli - Liverpool 2:0

Salzburg - Genk 6:2

grupa G

Lyon - Zenit 1:1

Benfica - RB Lipsk 1:2

grupa H

Chelsea - Valencia 0:1

Ajax - Lille 3:0

środa, 18 września

grupa A

Club Brugge - Galatasaray Stambuł (18.55)

Paris Saint-Germain - Real Madryt (21.00)

grupa B

Olympiakos Pireus - Tottenham Hotspur (18.55)

Bayern Monachium - Crvena Zvezda Belgrad (21.00)

grupa C

Dinamo Zagrzeb - Atalanta Bergamo (21.00)

Szachtar Donieck - Manchester City (21.00)

grupa D

Bayer Leverkusen - Lokomotiw Moskwa (21.00)

Atletico Madryt - Juventus Turyn (21.00)