Salah znalazł sposób na Boruca. Remis Fabiańskiego w derbach Londynu

W trzech poprzednich ligowych potyczkach Liverpool nie miał litości dla ekipy Eddiego Howe'a. The Reds wygrali trzy razy i mogli się pochwalić bilansem bramkowym 11:0. Pięć z tych goli strzelił Mohamed Salah, w ostatnim starciu popisując się hat trickiem.

Pełna kontrola Liverpoolu

W 11. minucie Boruca pierwszy raz poważnie sprawdził Roberto Firmino. Brazylijczyk oddał strzał z bliska, z ostrego kąta, ale polski bramkarz nie dał się zaskoczyć.

Czyste konto goście zdołali utrzymać do 24. minuty. Po dość ospałych próbach ataku piłkę z prawej strony dośrodkował James Milner, a Boruca strzałem głową pokonał Sadio Mane. Powtórka pokazała, że reprezentant Senegalu był na spalonym. Trafienie zostało uznane i dla Mane był to czwarty ligowy mecz z rzędu z golem.

Should Sadio Mane's opener vs Bournemouth have been ruled out? pic.twitter.com/POnKP8FiQy — 101 Great Goals (@101greatgoals) February 9, 2019

Gospodarze nie zamierzali poprzestać na jednobramkowym prowadzeniu. Bournemouth zostało całkowite zepchnięte do defensywy. W efekcie, w 34. minucie, Boruc musiał wyciągać piłkę z własnej bramki po raz drugi. Sprytnym lobem podwyższył Georginio Wijnaldum.

Tuż przed przerwą bliski szczęścia był Salah. Egipcjanin strzelił z woleja z linii pola karnego, ale Boruc tym razem skutecznie interweniował.

Drugą połowę The Reds rozpoczęli od mocnego uderzenia. Po pięknej zespołowej akcji i efektownym zagraniu piętą Firmino bramkę mierzonym strzałem zdobył Salah. Goście byli na łopatkach, a Liverpool nie odpuszczał.

W 77. minucie znów dał o sobie znać duet Firmino - Salah. Brazylijczyk podawał, a Egipcjanin trafił w poprzeczkę. W samej końcówce czwartą bramkę mógł zdobyć jeszcze rezerwowy Trent Alexander-Arnold, ale dobrze interweniował Boruc.

Liverpool bez problemów pokonał na Anfield Bournemouth 3:0 i podtrzymał świetną serię wyników przeciwko The Cherries.

Derby z Fabiańskim na remis

Z Łukaszem Fabiańskim w bramce, West Ham United mierzył się na wyjeździe z Crystal Palace. W derbach Londynu prowadzenie w 27. minucie objęły Młoty. Z rzutu karnego trafił Mark Noble.

Polaka w pierwszej połowie sprawdzili James McArthur i Christian Benteke. W obu przypadkach Fabiański spisał się bez zarzutu.

Orły powinny wyrównać tuż po wznowieniu gry po przerwie. Stuprocentową sytuację zmarnował jednak McArthur, który mając przed sobą tylko Fabiańskiego, fatalnie spudłował.

Polak skapitulował w 76. minucie. Strzałem pod poprzeczkę z bardzo ostrego kąta do remisu doprowadził Wilfried Zaha. Piłka otarła się po drodze o nogę Issy Diopa i ostatecznie w derbach Londynu Crystal Palace zremisował na Selhurst Park z West Hamem United 1:1.

Wyniki sobotnich meczów Premier League:

Fulham - Manchester United 0:3

Crystal Palace - West Ham United 1:1

Huddersfield Town - Arsenal 1:2

Liverpool - Bournemouth 3:0

Southampton - Cardiff City 1:2

Watford - Everton 1:0

Brighton & Hove Albion - Burnley