Boniek: Piątek ma wszystko, żeby odnieść sukces w Mediolanie

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

Transfer 23-letniego Piątka jest na ostatniej prostej. Według włoskich mediów w środę polski napastnik przeszedł testy w centrum medycznym La Madonnina. Genoa ma za niego otrzymać 35 milionów euro, a zawodnik ma podpisać kontrakt obowiązujący do czerwca 2023 roku.



Do tematu zmiany klubu przez Piątka odniósł się w prasowym wywiadzie Zbigniew Boniek. - Dzielę piłkarzy na dwie kategorie: tych, którzy chcą zarabiać pieniądze oraz tych, którzy chcą grać w piłkę. Piątek należy do tej drugiej grupy - powiedział w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport" szef PZPN.



- Czy poradzi sobie z presją? On może grać dla dowolnej drużyny na świecie. Będzie walczył, żeby zrobić kolejny krok w karierze. Oczywiście w Genoi nikt nie robił problemów, jeśli nie zdobył bramki w dwóch lub trzech meczach. W Mediolanie będzie inaczej, ale poradzi sobie - dodał były zawodnik Juventusu i Romy.

"Polski" mecz

Według stacji telewizyjnej Mediaset, oficjalna prezentacja Piątka planowana jest w czwartek. Tego dnia ma po raz pierwszy trenować z nową drużyną. W sobotę będzie więc mógł zadebiutować w meczu przeciwko Napoli, którego piłkarzami są Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński.



Piątek z 13 bramkami jest wiceliderem klasyfikacji najskuteczniejszych Serie A. Do Genoi trafił latem zeszłego roku z Cracovii. Kosztował około czterech milionów euro.