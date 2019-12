Piątek trafił na okładkę włoskiej gazety. "Ibrahimović? Może stworzymy duet"

20.10 - W spotkaniu 8. kolejki Serie A AC Milan podejmował na San Siro Lecce. Krzysztof Piątek rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Był to debiut Stefano Piolego w roli trenera Rossonerich.

AC Milan wygrał na wyjeździe 3:2. Zdobywając bramkę z rzutu karnego, były snajper m.in. Cracovii i Genoi zaliczył pierwsze trafienie od 20 października, kończąc tym samym serię sześciu meczów bez gola.

Okładka i wysoka nota

W poniedziałek trafił nawet na okładkę gazety. Na zdjęciu prezentuje swój gest strzelających pistoletów, czyli to, do czego przyzwyczaił kibiców w poprzednim sezonie. "Pum Pum. Piątek się przebudził i znów strzela" - czytamy w "La Gazzetta dello Sport".

"La Gazzetta dello Sport" znów pisze o Piątku

Dziennik chwali napastnika za to, że "zamienił na gola karnego, ale też był z drużyną od początku do końca". Jako jeden z trzech kluczowych czynników sukcesu wskazuje obecność Polaka na boisku. Za występ przyznaje się mu notę 7 (skala 1-10), drugą najwyższą obok innego strzelca gola Giacomo Bonaventury.

Nagła zmiana frontu

Piątek strzelił Skorupskiemu. Milan wyszarpał zwycięstwo Na takie... czytaj dalej » Tak dobrej "prasy" Piątek nie miał już dawno. Jeszcze przed weekendową kolejką "La Gazzetta" pisała, że wkrótce może dla niego zabraknąć miejsca w drużynie, do czego miałoby dojść po zakontraktowaniu Ibrahimovicia.

Temat zatrudnienia Szweda zdaniem włoskich dziennikarzy nie upadł. Po meczu z Bologną zapytano o to naszego napastnika. - Jeśli przyjdzie, to będzie to z pożytkiem dla Milanu. Jest wielkim mistrzem. Możemy stworzyć duet - wyznał.

"Teraz czuję się lepiej"

W niedzielę zadowolony był nie tylko z przełamania. Przyznał, że czuje się zdecydowanie lepiej niż kilka miesięcy temu.

- Na początku sezonu nie czułem się dobrze fizycznie. Pierwsza część była dla mnie bardzo skomplikowana. Czy myślimy o pucharach? Nie, teraz liczy się każdy kolejny mecz. W niedzielę wszyscy czerpaliśmy radość z gry i to mnie cieszy, a nie indywidualne osiągnięcia - dodał.

Zespół z Mediolanu po 15 kolejkach ma 20 punktów i jest dziesiąty w tabeli Serie A. Do szóstej pozycji, która daje walkę w kwalifikacjach do Ligi Europy, podopieczni Stefano Piolliego tracą osiem punktów. Tę lokatę zajmuje teraz Atalanta.