Dwie twarze Milika i popis Skorupskiego w Serie A

Historia spotkań pomiędzy tymi drużynami nie zwiastowała niczego dobrego dla gospodarzy. Bologna po raz ostatni zdołała pokonać Juventus w 2011 roku na wyjeździe. Przed własną publicznością nie potrafiła tego dokonać od 1998. W niedzielę gospodarzy dzieliło tylko pół godziny od tego celu, ale ich marzenia rozwiał Milik.

Szalona huśtawka nastrojów

Bardzo ciekawie zrobiło się już w pierwszych fragmentach meczu, gdy Riccardo Orsolini został trącony w polu karnym gości przez Danilo. Sytuacja ta wymagała dodatkowej analizy, ale okazało się, że arbiter główny musi w pełni zdać się na opinię z wozu VAR. Było to spowodowane faktem, że monitor na stadionie miał awarię i sędzia nie mógł sam przyjrzeć się powtórkom. Ostatecznie podyktował jedenastkę, którą na gola zamienił sam poszkodowany, pokonując Wojciecha Szczęsnego.

Okazji do wyrównania dla Juventusu nie brakowało. Skorupskiego niesygnalizowanym strzałem próbował zaskoczyć Milik, chwilę później dwukrotnie z bliska uderzał Nicolo Fagioli, ale polski bramkarz do przerwy bronił wszystko. Teoretycznie na najtrudniejszą próbę miał zostać wystawiony po dwóch kwadransach gry, kiedy rzut karny otrzymali goście po faulu na Miliku. Reprezentant Polski sam podszedł do piłki ustawionej na jedenastym metrze, ale strzelił fatalnie, praktycznie podając futbolówkę do rodaka z przeciwnej drużyny.



ŁUKASZ SKORUPSKI BRONI RZUT KARNY ARKADIUSZA MILIKA!



”Takie uderzenia Skorupski broni z zamkniętymi oczami”



Bologna FC prowadzi z Juventusem FC, a mecz trwa w Eleven Sports 1! #włoskarobotapic.twitter.com/vxJK2W2wpv — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 30, 2023





Bologna utrzymała skromne prowadzenie do końca pierwszej połowy, zbliżając się do przerwania niekorzystnej passy z turyńczykami. Kwadrans po zmianie stron Milik zrehabilitował się jednak za zmarnowaną jedenastkę, trafiając do siatki rywali potężnym uderzeniem.



ARKADIUSZ MILIK TRAFIA DO SIATKI!



Przełamanie reprezentanta Polski i Juventus FC wraca do gry na Stadio Renato Dall'Ara!



Zapraszamy do Eleven Sports 1! #włoskarobotapic.twitter.com/XoNacHmaFA — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 30, 2023





Ostatecznie obie ekipy podzieliły się punktami. Juventus z dorobkiem 60 oczek plasuje się na trzecim miejscu w tabeli. Z kolei Bologna zajmuje 8. pozycję (45 pkt).

Bologna - Juventus 1:1 (1:0)

Bramki: Riccardo Orsolini (10.), Arkadiusz Milik (61.).

Wyniki pozostałych meczów 32. kolejki Serie A:

US Lecce - Udinese Calcio 1:0

Spezia Calcio - AC Monza 0:2

AS Roma - AC Milan 1:1

Torino FC - Atalanta BC 1:2

Inter Mediolan - SS Lazio 3:1

US Cremonese - Hellas Verona 1:1

SSC Napoli - US Salernitana 1:1

US Sassuolo - FC Empoli 2:1

ACF Fiorentina - UC Sampdoria 5:0