Wielka wpadka i płacz bramkarza po meczu. Kuriozalny gol może zabrać im szanse na tytuł

Zwycięstwo w samej końcówce. Milan wraca na fotel lidera AC Milan ponownie... czytaj dalej » We włoskiej ekstraklasie o pierwsze miejsce walczą dwie mediolańskie drużyny. Milan w niedzielę pokononal na wyjeździe Lazio i wskoczył na pozycję lidera. Inter wciąż miał jednak do rozegrania zaległe spotkanie.

Na stadion Bologny, by odrobić zaległości z 20. kolejki, przyjechał w środę. Był faworytem, bo rywal to średniak Serie A.

Błąd, który może kosztować mistrzostwo

Początkowo wszystko układało się po myśli Interu, który już w trzeciej minucie objął prowadzenie dzięki bramce Ivana Perisicia.

Gospodarze nie zamierzali ułatwiać mediolańczykom zadania i wyrównali jeszcze przed przerwą. W totalnym szoku kibice gości znaleźli się jednak pod koniec meczu. Wszystko za sprawą sytuacji z 81. minuty.

Inter miał rzut z autu w pobliżu pola własnego karnego. Wznawiający grę z boku boiska Perisić wyrzucił piłkę w kierunku bramkarza. Stojący między słupkami Ionut Radu, w którego kierunku zmierzał rywal, próbował ją wybić, ale skiksował. Gracz gospodarzy Nicola Sansone skorzystał z prezentu i po chwili wpakował piłkę do pustej bramki.



CO ZA BŁĄD!



N. Sansone wykorzystał kiks Ionuța Radu i Bologna FC 1909 wygrała 2:1! Czy ta kuriozalna pomyłka rumuńskiego bramkarza sprawi, że Nerazzurri nie obronią mistrzostwa Włoch? #włoskarobotapic.twitter.com/aLgu2RdBrA — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 27, 2022

Źródło: PAP/EPA Radu nie trafił w piłkę, chwilę potem padła bramka

Milan bliżej mistrzostwa

We włoskiej ekstraklasie rozegrano 34 kolejki, przed piłkarzami jeszcze cztery serie spotkań. Na tym etapie faworytem do mistrzostwa jest Milan, który o dwa punkty wyprzedza Inter. Te dwie ekipy są już pewne udziału w przyszłorocznej Lidze Mistrzów, bo trzecie Napoli i czwarty Juventus tracą do lidera odpowiednio siedem i osiem punktów.

Włoskie media nie mają wątpliwości, że ta sytuacja może mieć kolosalny wpływ na to, do kogo powędruje tytuł. "Harakiri Interu. Radu dał Bolonii trzy punktu, ale też w połowie mistrzostwo Milanowi" - napisał po meczu internetowy serwis sportowego dziennika "La Gazetta dello Sport".

Radu na co dzień jest drugim bramkarzem Interu. W spotkaniu z Bologną wystąpił, bo kontuzje leczy podstawowy golkiper Samir Handanović. Dla Rumuna był to dopiero pierwszy ligowy mecz w sezonie. Swoją wpadkę mocno przeżył. Załamanego po końcowym gwizdku pocieszali go koledzy z zespołu.