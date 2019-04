Obrońca Bayernu o bójce Lewandowskiego. "Próbowałem ich rozdzielić, ale nie było to łatwe"

W czwartek pięści z Lewandowskim, w niedzielę dwa gole. Coman bohaterem Bayernu Bayern... czytaj dalej » Lewandowski z Comanem pobili się w trakcie czwartkowych zajęć, zamkniętych dla przedstawicieli mediów.

"Bild" donosił, że doszło między nimi do ostrej wymiany zdań, później rzucili się na siebie pięściami. Obu próbowali uspokoić pozostali zawodnicy, w tym Suele i Jerome Boateng.



- Próbowałem ich rozdzielić, ale nie było to łatwe. Atmosfera była agresywna, choć potem podali sobie ręce - relacjonował Suele, cytowany przez magazyn "Kicker", po niedzielnym zwycięstwie nad Fortuną Duesseldorf.



I dodał: - Obaj doskonale wiedzą, że nie powinni bić się podczas treningu. Owszem, emocje są czasami nieuniknione. Jesteśmy grupą pełną energii. Mogą zdarzyć się spory, ale to, co zrobili, nie było właściwe.

Robert Lewandowski pogratulował

Według monachijskiej gazety "Tageszeitung" konflikt zaczął się od tego, że Polak zadrwił z Francuza w trakcie ćwiczeń taktycznych. Po bójce nie zostali odesłani do szatni. Decyzję podjął trener Niko Kovac, co ponoć - jak podał "Bild" - zaskoczyło resztę zespołu.



Trener Bayernu po bójce Lewandowskiego z Comanem: właściwie załatwili sprawę Na piątkowej... czytaj dalej » Szkoleniowiec bawarskiej ekipy odniósł się do spięcia zawodników następnego dnia.

- Na czwartkowym treningu pięści poszły w ruch, nazwiska padły w mediach. We trójkę odbyliśmy już rozmowę, a piłkarze przeprosili za swoje zachowanie. Jest im bardzo przykro. Nie będzie żadnej kary, ponieważ obaj są rozsądni i właściwie załatwili sprawę - oświadczył Kovac.



Lewandowski i Coman wystąpili w podstawowym składzie przeciwko Fortunie Duesseldorf. Francuz został bohaterem monachijczyków, zdobywając dwie bramki. Polski napastnik pospieszył mu z gratulacjami.

Bayern po wygranej 4:1 odzyskał prowadzenie w lidze niemieckiej. Nad drugą Borussią Dortmund ma punkt przewagi.