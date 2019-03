Malowanie trawy to stała praktyka. Ekspert tłumaczy, dlaczego

Biało-Czerwoni wygrywają w Wiedniu, a Krzysztof Piątek strzela bramkę za trzy punkty. Na początku drogi do Euro 2020 te punkty są jak skarb, a to zwycięstwo - jak sen. Długo trzeba było na nie czekać, teraz znowu możemy zacząć czekać na wyjście z grupy.

Polska pokonała Łotwę 2:0 w meczu eliminacji do Euro 2020. Przedstawiamy wnioski po zwycięskim spotkaniu.

- Nie znam się, nie jestem ogrodnikiem, ale wydaje mi się, że w tak krótkim czasie trudno jest, by murawa była idealna - ocenił stan boiska strzelec drugiego gola dla Polaków, Kamil Glik.

"Pierwszy raz grałem na malowanej murawie". Właściciel firmy odpowiada Murawa zaskoczyła... czytaj dalej » - Malowanie trawy na boisku nie jest niczym nadzwyczajnym – powiedział serwisowi Eurosport.pl dr inż. Kamil Prokopiuk z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego.



- Robi się to zazwyczaj w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczy pola gry, na którym rozgrywane są mecze dwóch różnych dyscyplin sportu, na przykład piłki nożnej i rugby. Federacje nie pozwalają, by na placu gry obecne były jakiekolwiek linie z nią niezwiązane. Wówczas białe linie należy przykryć zielona farbą. Drugi przypadek dotyczy odbarwień murawy powodowanych zmianami pogodowymi, chorobowymi lub pielęgnacyjnymi. Maluje się wtedy punktowo miejsca, które narażone zostały na działanie zewnętrzne. Nadmierne słońce i złe nawodnienie mogą spowodować na przykład wysuszenie trawy i jej obumarcie. W takich sytuacjach interwencję często wymusza telewizja, dbając o jak największy komfort oglądania meczu przez widza. Innymi sytuacjami wpływającymi na odbarwienie traw są ich choroby oraz nierównomierne nawożenie. Należy mieć na uwadze, że obecnie są to specjalne farby, które nie szkodzą wzrostowi traw jaki i zdrowiu zawodnikom – podkreślił Prokopiuk.

- Malowanie jest szczególnie popularne w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, gdy po okresie zimowym trawa jest żółta. Ochoczo traktuje się tam farbą trawniki, futbolowe boiska czy pola golfowe. To oszukiwanie ludzkiego oka. W trosce o odbiór turnieju czy meczu przez kibica, organizatorzy są zmuszani do tego typu zabiegów. Nie chcą bowiem narazić się federacjom – dodał.

W Trnawie zawiodło nawadnianie

W niedzielny wieczór polscy piłkarze narzekali na śliską murawę, na której nie pomagały nawet najdłuższe kołki. Część z nich w rozmowie z Eurosport.pl twierdziła, że trawa musiała być malowana, czemu jednak zaprzeczał właściciel firmy kładącej nawierzchnię. Zdecydowanie mniej kontrowersji było swego czasu podczas meczu eliminacji Ligi Mistrzów między Spartakiem Trnawa i Legią Warszawa w lipcu 2018 roku. Tu już po kilku minutach stroje mistrzów Polski zamieniły się z białych w zielone.

- Na Słowacji najpewniej nie zadziałał system nawadniania. Bez sztucznego nawadniania latem ciężko utrzymać boisko, podlewając je ręcznie. Klub najpewniej nie zdawał sobie sprawy, że zajdzie w rozgrywkach tak daleko. By trawa mogła odżyć, potrzeba około miesiąca, bo przez taki czas rosną młode źdźbła. Tam malowano boisko w ostatniej chwili, bo widać było po koszulkach, że farba nie zdążyła wyschnąć. Inną sprawą jest to, że w wilgotnych warunkach farba może odpowiednio nie przylegać – stwierdził Prokopiuk.

Wysokie koszty

W Polsce malowanie trawy nie jest częste i dla kibiców wciąż pozostaje niecodziennym zjawiskiem.



- U nas malowanie trawy wciąż jest rzadkością. Wynika to po części z faktu, że odpowiednia farba jest bardzo droga – zakończył dr inż. Kamil Prokopiuk.