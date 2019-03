Polski trener może poprowadzić kadrę Togo

Były piłkarz reprezentacji Ghany Kevin-Prince Boateng do końca sezonu będzie bronił barw Barcelony - poinformował klub, który prowadzi w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

Caroline Wozniacki i Novak Djoković to nie tylko świetni tenisiści, ale również pasjonaci piłki nożnej. Zarówno Dunka polskiego pochodzenia jak i Serb wiedzą o co chodzi w futbolu. W nowym wydaniu Wattsów można podziwiać ich popisy z piłką.

Światowe gwiazdy piłki nożnej postanowiły wziąć udział w nietypowej konkurencji. Leo Messi, Neymar czy Robert Lewandowski publikowali w mediach społecznościowych filmiki, na których wkręcali piłkę z rzutu rożnego bezpośrednio do bramki. Jak im to wyszło? Efekty w kolejnym świąteczno-noworocznym odcinku Wattsów.

Jak informuje dziennikarz Michał Zichlarz, Baniak w połowie kwietnia ma lecieć do Afryki, by rozmawiać z oficjelami Togo na temat pracy. 60-letni trener dobrze zna tamtejszą piłkę. W latach 2015-17 pracował jako dyrektor federacji Burkina Faso, a także prowadził kadrę U-15 tego kraju. W swoich CV ma też kilkanaście zespołów klubowych, w tym m.in. Pogoń Szczecin, Lecha Poznań czy ostatnio Górnika Łęczna.

Może pracować z Adebayorem