Lech nie dał się pokonać w Norwegii. Dobra sytuacja przed rewanżem

Piłkarze Lecha zajmując drugą lokatę w fazie grupowej Ligi Konferencji wywalczyli awans do kolejnej rundy. Na ich drodze stanął mocny rywal, który w ostatnich latach notował bardzo dobre wyniki. Przed rokiem jego piłkarze dotarli do ćwierćfinału Ligi Konferencji odpadając z AS Roma. W obecnym sezonie byli bisko awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów, nieznacznie ulegając ekipie Dinamo Zagrzeb.

Lech w defensywie

Sztuczna trawa może być atutem rywala Lecha Poznań w Lidze Konferencji FK Bodo/Glimt -... czytaj dalej » Piłkarze obu zespołów musieli grać w trudnych warunkach atmosferycznych. Było dość zimno, w pierwszej połowie padał deszcz, a także bardzo mocno wiało. Do tego gra toczyła się na sztucznej murawie, co na pewno nie ułatwiało sytuacji polskiej ekipie.

Pewną przewagą Kolejorza miał być z kolei fakt, że po przerwie spowodowanej mundialem w Katarze rozegrał już cztery mecze ligowe. Norwegowie do starcia z mistrzem Polski przygotowywali się w sparingach podczas zgrupowania w Hiszpanii. Sezon ligowy w tym kraju rozpoczyna się bowiem w kwietniu.

Jak się okazało, piłkarze Bodoe/Glimt od początku meczu nie mieli problemów z formą. Na mokrej murawie grali bardzo szybko, dynamicznie, swobodnie wymieniali wiele podań i z łatwością dostawali się w pole karne Lecha. Piłkarze wicemistrza Norwegii stworzyli sobie kilka dobrych okazji bramkowych, ale byli mocno nieskuteczni.

Lechici skupili się przede wszystkim na tym, żeby gola na stracić. Byli zdyscyplinowani w obronie i od czasu do czasu próbowali atakować z kontry. Nie potrafili jednak poważnie zagrozić bramce rywali. Do przerwy mogli się cieszyć z wyniku bezbramkowego.

Źródło: Imago Piłkarze Lecha i Bodoe/Glimt stoczyli wiele twardych pojedynków

Kapitalna okazja na gola

Po zmianie stron poznaniacy byli o krok od objęcia prowadzenia. W 53. minucie Filip Szymczak przedarł się prawą stroną i celnie dośrodkował w pole karne do Filipa Marchwińskiego. Niepilnowany zawodnik Lecha w doskonałej sytuacji strzelił nad poprzeczką. To powinien być gol.

Przez większość drugiej połowy podopieczni trenera Johna van den Broma musieli jednak bardzo się napracować, żeby nie stracić bramki. Rywale potrafili wypracować sobie dogodne okazje, ale cały czas brakowało im wykończenia. Biorąc to pod uwagę piłkarze Lecha mogą być zadowoleni, że wrócą do kraju z wynikiem 0:0.

Rewanż w Poznaniu odbędzie się 23 lutego.

Bodoe/Glimt - Lech Poznań 0:0

Żółte kartki – Bodoe/Glimt: Faris Pemi Moumbagna; Lech Poznań: Radosław Murawski.



Bodoe/Glimt: Julian Lund - Brice Wembangomo (80. Isak Amundsen), Brede Moe, Marius Lode, Adam Soersen - Morten Konradsen, Patrick Berg, Albert Groenbaek (86. Tjaerandsen-Skau) - Joel Mugisha Mvuka (70. Sondre Soerli), Faris Pemi Moumbagna (70. Runar Espejord), Amahl Pellegrino (70. Nino Zugelj).



Lech Poznań: Filip Bednarek - Joel Pereira, Bartosz Salamon, Nika Kwekweskiri (46. Filip Marchwiński), Antonio Milić, Alan Czerwiński - Filip Szymczak (73. Kristoffer Velde), Radosław Murawski, Jesper Karlstroem (80. Filip Dagerstal), Michał Skóraś - Mikael Ishak (89. Artur Sobiech).