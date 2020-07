Strzał w okienko jak pocisk. Niezwykły gol na wagę zwycięstwa

Video: Eurosport

Liga norweska. Rosenborg - Stromsgodset 2:0 (gol Kristoffer...

W 82. minucie meczu Rosenborg - Stromsgodset gospodarze podwyższyli prowadzenie na 2:0. Tym razem do siatki trafił Kristoffer Zachariassen, który najpierw chciał podać piłkę kolegom, ale gdy to mu się nie udało, to oddał celny strzał na bramkę. Zobacz tę sytuację. Liga norweska na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

»