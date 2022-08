Rekordowy początek sezonu piłkarzy Bayernu. Zobacz, jak strzelają bez Lewandowskiego

To już pewne. Robert Lewandowski opuszcza Bayern Monachium i przenosi się do FC Barcelony. Transfer potwierdził już prezes bawarskiego klubu. Napastnik uczestniczył jeszcze w sobotnim treningu niemieckiej drużyny. Były ostatnie uściski i pożegnanie. Według doniesień dziennikarzy kataloński klub za polskiego piłkarza ma zapłacić Bayernowi 50 milionów euro.

Po głośnym transferze kapitana reprezentacji Polski do Barcelony w Niemczech nie brakowało głosów, że walka o tytuł mistrzowski będzie bardziej otwarta. Drużyna z Monachium już na początku rozgrywek udowodniła jednak ligowym rywalom, że nawet bez Lewandowskiego nie ma sobie równych na krajowym podwórku. Niesamowita skuteczność Bayernu. W roli głównej następca Lewandowskiego Bayern Monachium... czytaj dalej »

Siła zespołu

Zespół prowadzony przez trenera Juliana Nagelsmanna w trzech kolejkach zanotował komplet zwycięstw z imponującym bilansem bramkowym 15:1. Wyniki te robią jeszcze większe wrażenie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Bayern do tej pory tylko raz zagrał na własnym terenie. Aż 13 goli strzelił na wyjazdach. W pierwszej serii spotkań obrońcy tytułu wygrali 6:1 z Eintrachtem we Frankfurcie. Następnie przed własnymi kibicami pokonali 2:0 VfL Wolfsburg. Z kolei w miniony weekend nie mieli litości dla VfL Bochum, triumfując na jego boisku 7:0.

Szkoleniowiec Bawarczyków przed inauguracją rozgrywek zapowiadał, że odpowiedzialność za zdobywanie bramek będzie teraz rozkładać się na większą liczbę zawodników. Statystki potwierdzają, że jego podopieczni doskonale realizują te założenia.

Po trzy gole strzelili w tym sezonie Jamal Musiala i następca Lewandowskiego Sadio Mane. Dwa trafienia ma na swoim koncie Serge Gnabry, a po jednym: Thomas Mueller, Joshua Kimmich, Leroy Sane, Matthijs de Ligt, Benjamin Pavard oraz Kingsley Coman.

Oglądasz Wideo: SNTV Skrót meczu Bochum – Bayern w 3. kolejce Bundesligi

Rekordowy start w Bundeslidze

Dzięki świetnym występom Bayern już ustanowił nowy rekord Bundesligi. Po trzech kolejkach jeszcze nikt w historii niemieckiej ekstraklasy nie mógł pochwalić się takim bilansem. Do tej pory najlepszym osiągnięciem na tym etapie sezonu było 9 punktów i stosunek bramek 12:2 w wykonaniu Bayernu (2012/13) i Borussii Dortmund (1994/95).

Najlepszy rezultat monachijczyków w trzech pierwszych spotkaniach z Lewandowskim w składzie to komplet zwycięstw i bilans goli 11:1 (2016/17). W dużej mierze wynikało to ze skuteczności Polaka, który zdobył wówczas aż pięć goli. Okazuje się jednak, że bez niego Bayern potrafi być jeszcze groźniejszy w ofensywie.