"Lewy" nie podtrzymał świetnej serii. Kontrowersyjna decyzja sędziego

Serge Gnabry doprowadził do remisu 1:1 w 83. minucie meczu 2. rundy Pucharu Niemiec między VfL Bochum a Bayernem Monachium. Transmisja w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Licząc mecze Bundesligi, Pucharu Niemiec i Ligi Mistrzów, nie było jeszcze w tym sezonie spotkania, w którym Lewandowski nie strzeliłby przynajmniej jednego gola. Jedyny raz polski snajper nie trafił do siatki właśnie w sierpniowym meczu o Superpuchar Niemiec przeciwko Borussii Dortmund (0:2). To spotkanie otwierało sezon.

Lewandowski z awansem w Pucharze Niemiec. Drugoligowiec straszył, Bayern uratował się w końcówce Bayern Monachium... czytaj dalej » To do "Lewego" od minionego weekendu należy rekord ligi niemieckiej – polski napastnik pokonywał bramkarzy rywali w dziewięciu kolejnych meczach. W sumie przed wyjazdowym starciem z VfL Bochum, kapitan reprezentacji Polski mógł się pochwalić 19 golami w 13 meczach dla Bayernu.

Wszedł i zrobiło się ciekawiej

We wtorek "Lewy" zadanie miał utrudnione. Trener Niko Kovac dał mu w końcu odpocząć i posadził na ławce. Szybko jednak przekonał się, że jego supersnajper będzie mu potrzebny. Bawarczycy po bezbarwnej pierwszej części niespodziewanie przegrywali z drugoligowcem 0:1.

Lewandowski zameldował się na placu gry zaraz na początku drugiej połowy. Miał kilka sytuacji, raz był blisko pokonania bramkarza gospodarzy uderzeniem głową. Cały czas pieczołowicie pilnowali go obrońcy Bochum. W jednym ze starć był przytrzymywany, upadł na murawę i domagał się podyktowania rzutu karnego.

Arbiter faulu jednak nie odgwizdał. Gdyby to zrobił, do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedłby zapewne "Lewy", który w takich sytuacjach myli się niezwykle rzadko. Wątpliwe, by Polak nie podtrzymał swojej świetnej passy.

Z polskim napastnikiem w składzie Bayern był jednak groźniejszy. Z upływem minut coraz bardziej naciskał. Efektem były dwie bramki zdobyte w końcówce. Najpierw trafił Serge Gnabry, potem Thomas Mueller.

Bawarczycy zameldowali się w 1/8 Pucharu Niemiec po raz trzynasty z rzędu. Bronią tytułu sprzed roku. Dwa lata temu przegrali w finale z Eintrachtem Frankfurt, którego trenerem był Kovac.