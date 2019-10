Rekordowi Belgowie już z awansem na Euro. Van Dijk zawstydził całą drużynę Irlandii Północnej

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

Trzecia drużyna ubiegłorocznego mundialu dopełniła formalności wygrywając w czwartek w Brukseli z San Marino 9:0. Wszystkie gole padły w ostatnich kwadransach pierwszej (sześć) i drugiej (trzy) połowy. Dwa z nich były dziełem Romelu Lukaku. Snajper Interu dołożył też asystę przy trafieniu Nacera Chadliego.

Miażdżący bilans Belgów

Wygrana dziewięcioma bramkami to wyrównanie rekordu, jeśli chodzi o rozmiary zwycięstwa Belgów. W 2001 roku Czerwone Diabły wygrały z tym rywalem 10:1. A to nie wszystko, przed dwoma laty dziewięć razy trafiali do siatki przeciwko Gibraltarowi oraz w 1994 roku - Zambii.

Źródło: EPA/STEPHANIE LECOCQ Lukaku przyjmuje gratulacje od kolegów

Zespół Roberto Martineza odniósł dotychczas komplet siedmiu zwycięstw przy imponującym bilansie bramek 28-1. Na trzy kolejki przed końcem Belgowie o trzy punkty wyprzedzają Rosję (4:0 ze Szkocją), która również jest o krok od awansu. Trzeci z 10 jest Cypr (2:1 z Kazachstanem).

Błyskawiczna reakcja Holendrów

Po zwycięstwie nad Irlandią Północną 3:1 na czele grupy C zameldowała się Holandia. Pomarańczowi sukces zapewnili sobie jednak dosłownie w ostatnich sekundach. Co więcej, od 75. minuty przegrywali niespodziewanie po trzecim w eliminacjach trafieniu Josha Magennisa. Co ciekawe, klubowy kolega Kamila Grosickiego w Hull wszystkie te bramki uzyskał jako rezerwowy.

Po pięciu minutach wyrównał Memphis Depay, a już w doliczonym przez sędziego czasie gry kolejne gole dla miejscowych zdobyli w Rotterdamie Luuk de Jong i ponownie Depay.

Źródło: gettyimages.com Van Dijk gratuluje Depay'owi

O dominacji Holendrów świadczy jedna ciekawa statystka. Otóż w pierwszej połowie jeden obrońca gospodarzy Virgil van Dijk zaliczył więcej udanych podań niż cała drużyna Irlandczyków. Wybrany niedawno przez UEFA piłkarzem roku sezonu 2018/19 zawodnik wykonał ich 51, rywale - 45.



51 - Virgil van Dijk completed more passes in the first half v Northern Ireland (51) than the entire Northern Ireland team (45). Contrast. — OptaJohan (@OptaJohan) October 10, 2019





Kolega z linii obrony Pomarańczowych 20-letni Matthijs de Ligt zanotował w tym meczu 20. występ w narodowych barwach. Został w ten sposób najmłodszym Holendrem w historii z tyloma występami w kadrze. W tabeli na trzech czołowych miejscach są Holandia, Niemcy i Irlandia Płn. z 12 pkt, przy czym zespół z Wysp Brytyjskich rozegrał jeden mecz więcej. Wszystko w rękach Polaków. Jeden warunek do awansu na Euro 2020 Polacy bez... czytaj dalej »

27-letnie odkrycie z Walii

W grupie E ważne zwycięstwo odnieśli Chorwaci - nad Węgrami 3:0 - i dzięki temu umocnili się na pozycji lidera. Wicemistrzowie globu mają 13 punktów i o trzy wyprzedzają Słowaków, którzy zremisowali u siebie z Walijczykami 1:1. Bramkę dla gości zdobył Kieffer Moore, który w swoim drugim występie w narodowych barwach zaliczył debiutanckiego gola. A ma 27 lat.

Po stracie punktów w Trnawie sytuacja Walijczyków 2016 robi się coraz trudniejsza. Mają co prawda rozegrane jedno spotkanie mniej niż wspomniana już trójka przeciwników, ale tracą do Chorwatów, których podejmą w niedzielę w Cardiff, sześć, a do Słowaków trzy punkty.

W piątek wyjdą na boiska zespoły z grup A, B i H. Awans może przypieczętować Anglia, o ile wygra w Pradze z Czechami.

Wyniki i program meczów 7. i 8. kolejki eliminacji ME 2020:



grupa C



10 października, czwartek

Mińsk: Białoruś - Estonia 0:0

Rotterdam: Holandia - Irlandia Północna 3:1 (0:0)

13 października, niedziela

Mińsk: Białoruś - Holandia (godz. 18.00)

Tallinn: Estonia - Niemcy (20.45)



grupa E



10 października, czwartek

Split: Chorwacja - Węgry 3:0 (3:0)

Trnawa: Słowacja - Walia 1:1 (0:1)

13 października, niedziela

Budapeszt: Węgry - Azerbejdżan (18.00)

Cardiff: Walia - Chorwacja (20.45)

grupa G



10 października, czwartek

Ryga: Łotwa - Polska 0:3 (0:2)

Skopje: Macedonia Północna - Słowenia 2:1 (0:0)

Wiedeń: Austria - Izrael 3:1 (1:1)

13 października, niedziela

Lublana: Słowenia - Austria (20.45)

Warszawa: Polska - Macedonia Północna (20.45)

15 października, wtorek

Beer Szewa: Izrael - Łotwa (20.45)



grupa I



10 października, czwartek

Nursułtan: Kazachstan - Cypr 1:2 (1:0)

Bruksela: Belgia - San Marino 9:0 (6:0)

Moskwa: Rosja - Szkocja 4:0 (0:0)

13 października, niedziela

Nursułtan: Kazachstan - Belgia (15.00)

Glasgow: Szkocja - San Marino (18.00)

Nikozja; Cypr - Rosja (18.00)



grupa A



11 października, piątek

Podgorica: Czarnogóra - Bułgaria (20.45)

Praga: Czechy - Anglia (20.45)

14 października, poniedziałek

Prisztina: Kosowo - Czarnogóra (20.45)

Sofia: Bułgaria - Anglia (20.45)



grupa B

11 października, piątek

Charków: Ukraina - Litwa (20.45)

Lizbona: Portugalia - Luksemburg (20.45)

14 października, poniedziałek

Kijów: Ukraina - Portugalia (20.45)

Wilno: Litwa - Serbia (20.45)

grupa D

12 października, sobota

Tbilisi: Gruzja - Irlandia (15.00)

Kopenhaga: Dania - Szwajcaria (18.00)

15 października, wtorek

Genewa: Szwajcaria - Irlandia (20.45)

Gibraltar: Gibraltar - Gruzja (20.45)



grupa F



12 października, sobota

Torshavn: Wyspy Owcze - Rumunia (18.00)

Oslo: Norwegia - Hiszpania (20.45)

Ta'Qali: Malta - Szwecja (20.45)

15 października, wtorek

Bukareszt: Rumunia - Norwegia (20.45)

Sztokholm: Szwecja - Hiszpania (20.45)

Torshavn: Wyspy Owcze - Malta (20.45)



grupa H

11 października, piątek

Andora la Vella: Andora - Mołdawia (20.45)

Stambuł: Turcja - Albania (20.45)

Reykjavik: Islandia - Francja (20.45)

14 października, poniedziałek

Kiszyniów: Mołdawia - Albania (20.45)

Reykjavik: Islandia - Andora (20.45)

Paryż-St. Denis: Francja - Turcja (20.45)



Grupa J

12 października, sobota

Żenica: Bośnia i Hercegowina - Finlandia (18.00)

Rzym: Włochy - Grecja (20.45)

Vaduz: Liechtenstein - Armenia (20.45)

15 października, wtorek

Turku: Finlandia - Armenia (18.00)

Ateny: Grecja - Bośnia i Hercegowina (20.45)

Vaduz: Liechtenstein - Włochy (20.45)