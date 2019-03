"AS" wytyka polskim sędziom błąd przy rzucie karnym dla Barcelony

W pierwszym meczu na Parc Olympique Lyonnais padł bezbramkowy remis, tak więc losy awansu przed rewanżem pozostawały otwartą kwestią.

Pewny awans Barcelony. Messi dogonił Lewandowskiego Barcelona... czytaj dalej » Sytuacja Francuzów diametralnie zmieniła się w 18. minucie środowego spotkania na Camp Nou, kiedy Lionel Messi wykorzystał rzut karny w stylu Antonina Panenki i otworzył wynik spotkania. Ostatecznie Barcelona wygrała 5:1 i pewnie awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Konsultacja z wozem

Marciniak, który sam wskazał na 11. metr, konsultował jeszcze decyzję z wozem, gdzie sytuację analizowali na powtórkach dwaj kolejni Polacy Paweł Raczkowski i Paweł Gil. Wideoweryfikacja przemówiła za decyzją Marciniaka, ale nie rozwiała wątpliwości komentatorów. Pojawiły się głosy, że to nie Denayer faulował Luisa Suareza, tylko odwrotnie.

Wiadomość o rzekomej wpadce polskich sędziów hiszpański dziennik zilustrował w internetowym wydaniu stopklatką, na której Suarez następuje na stopę piłkarza Lyonu. W istocie Belg zrobił zamach, ale w ostatniej chwili cofnął nogę. Doszło do kontaktu - choć nie wiadomo, z czyjej inicjatywy. Urugwajczyk wykorzystał jednak sytuację i przewrócił się w polu karnym.



Suárez: ”I think I stepped on the defender without meaning to and it destabilised me a little bit”.https://t.co/yG7g6Xtvqipic.twitter.com/spQ8yeydZV — AS English (@English_AS) 13 March 2019





Nie podzielił zdania Marciniaka

"AS" wskazuje na to, że akcję faktycznie należało przerwać, tylko że piłkę zamiast Messiego powinni otrzymać przyjezdni. Dziennik powołuje się na swojego eksperta, byłego sędziego Eduardo Iturralde Gonzaleza. Hiszpan nie podzielił zdania polskiego arbitra i jego asystentów.

- Dla mnie to nie jest karny, ponieważ to Suarez zainicjował kontakt, stąpając na nogę obrońcy - cytuje Iturralde "AS".

Za wersją dziennika i hiszpańskiego sędziego ma przemawiać pomeczowa wypowiedź Suareza, który przyznał, że nadepnął na nogę rywala, przez co "trochę stracił równowagę".