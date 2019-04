Kolejny błąd De Gei załamał United. Tym razem w arcyważnym meczu z Chelsea

Piłkarze Manchesteru United i Chelsea o sezonie 2018/19 chcieliby już pewnie jak najszybciej zapomnieć. Obie drużyny już dawno straciły jakiekolwiek szanse na mistrzostwo, jednak wciąż miały o co grać. Wraz z Arsenalem walczą bowiem o czwarte miejsce, które daje grę w Lidze Mistrzów. Wcześniej Kanonierzy zawiedli na całej linii i przegrali na wyjeździe z Leicester City 0:3. Była to dobra wiadomość zarówno dla Czerwonych Diabłów, jak i dla The Blues.

Lepiej w mecz na Old Trafford weszli gospodarze. W 11. minucie, po składnej akcji, wynik otworzył Juan Mata. Grający kiedyś w Chelsea Hiszpan zrobił sobie idealny prezent na urodziny. Dla doświadczonego pomocnika był to trzeci ligowy gol w tym sezonie.

Fatalne dni De Gei

Jeszcze przed przerwą Chelsea zdołała wyrównać. Ogromna w tym "zasługa" Davida de Gei. Hiszpan popełnił fatalny błąd po strzale z dystansu Antonio Ruedigera. Bramkarz nie złapał lecącej prosto w niego piłki, wypuszczając ją przed siebie. Do futbolówki dopadł Marcos Alonso, który z ostrego kąta trafił do siatki.

Warto na chwilę zatrzymać się przy De Gei. Jak wyliczyli statystycy z serwisu Opta, był to już jego trzeci błąd, prowadzący bezpośrednio do utraty bramki w czterech ostatnich meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Wcześniej tyle samo błędów popełnił o poprzednich… 123 spotkaniach Czerwonych Diabłów. Niedawno w podobnych okolicznościach De Gea zawalił na Camp Nou bramkę z FC Barcelona w Lidze Mistrzów.



3 - David de Gea has made three errors leading to goals in his last four games in all competitions for Manchester United - as many as in his previous 123 matches combined for the Red Devils. Sloppy. #MUNCHEpic.twitter.com/Tbq59cYSU7 — OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2019





Po przerwie bez fajerwerków

Cierpienia Manchesteru City ze szczęśliwym zakończeniem. Znów jest liderem W ogromnych... czytaj dalej » W drugiej połowie gra obu zespołów nie porwała kibiców. Więcej było niedokładności, zdarzały się też bardzo ostre wejścia, jak choćby to z 80. minuty, gdy Marcos Rojo brutalnie zaatakował Williana. Obejrzał za to żółtą kartkę, co wydaje się być dość łagodnym potraktowaniem gracza United przez sędziego.

Dopiero w doliczonym czasie gry Rojo groźnie główkował, a piłkę z linii bramkowej wybił Pedro. W zespole Chelsea szansę zmarnował Gonzalo Higuain, który przegrał pojedynek z De Geą.

Spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Podział punktów praktycznie nie zadowala żadnej z drużyn. Manchester United i Chelsea nie potrafią wygrać w Premier League już od trzech spotkań. Z 68 punktami The Blues zajmują czwarte miejsce w tabeli. Drużyna z Old Trafford jest szósta i ma w dorobku 65 punktów, punkt mniej od piątego Arsenalu.