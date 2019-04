Wielki błąd De Gei pogrążył United. "Specjalne przygotowania" na nic się zdały

Barcelona szybko załatwiła sprawę awansu. Messi goni Ronaldo Barcelona wraca... czytaj dalej » Argentyńczyk chwilę wcześniej dał prowadzenie swojej drużynie, ale tamten strzał lewą nogą był znacznie lepiej wykonany niż ten prawą, przy którym De Gea mocno się nie popisał. Jego błąd praktycznie zamknął sprawę awansu do półfinału, bo Manchester United potrzebował od tego momentu aż czterech goli.

Specjalne przygotowania

Szybko rykoszetem obiła się wypowiedź trenera bramkarzy w Manchesterze United sprzed spotkania na Camp Nou. Emilio Alvarez mówił na antenie radia Cadena SER, że De Gea przygotowywał się do rywalizacji z Messim w specjalny sposób.

- Ci, którzy znają Davida, wiedzą, że jedną z jego zalet jest to, że potrafi się odciąć od wszystkiego, jest bardzo mocny mentalnie - zapewniał szkoleniowiec, który jako jedyny ze sztabu trenera Jose Mourinho pozostał w klubie po zwolnieniu Portugalczyka.

Patent Leo

- Kiedy gramy przeciwko Messiemu, przygotowujemy się inaczej. Z De Geą przeprowadziliśmy specjalne przygotowania, były dodatkowe rzeczy w porównaniu z innymi meczami. Nie skłamię, jeśli powiem, że były to przygotowania wyjątkowe. Staramy się przekazać bramkarzowi narzędzia i dane, które mu pomogą - stwierdził. Problem w tym, że Messi ma patent na angielskie kluby. W 32 meczach z drużynami z tego kraju Argentyńczyk wpakował aż 24 gole.



3 - David de Gea has made three errors leading to opposition goals in all competitions this season - the only Premier League goalkeepers to have made more across all competitions in 2018-19 at club level are Asmir Begovic (5) and Jordan Pickford (4). Agonising. #FCBMUNpic.twitter.com/opnQREo1qK — OptaJoe (@OptaJoe) 16 kwietnia 2019

Kosztowne błędy

Serwis statystyczny Opta policzył, że dla Hiszpana to trzeci w tym sezonie błąd we wszystkich rozgrywkach, bezpośrednio skutkujący golem dla rywali. Wśród zawodników grających na co dzień w Premier League więcej popełnili tylko Asmir Begović (5) i Jordan Pickford (4).