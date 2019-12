"Black Friday". Włoski dziennik zapowiada mecz z czarnoskórymi gwiazdami

Czarny piątek, znany jako dzień szalonych wyprzedaży, miał miejsce 29 listopada. Dziennikarze "Corriere dello Sport" znaleźli jednak inne zastosowanie tego hasła i ochrzcili tym mianem jeszcze piątek 6 grudnia.

"Black Friday" - tak włoska gazeta zapowiedziała na czwartkowej okładce piątkowy hit włoskiej ekstraklasy Inter Mediolan - AS Roma. W tym przypadku nie chodzi jednak o szaloną wyprzedaż biletów na San Siro. Włoscy dziennikarze przetłumaczyli to hasło dosłownie, a czarny piątek kojarzy im się z czarnoskórymi piłkarzami.

Na okładce "Corriere dello Sport" opublikowało zdjęcia czołowych postaci obu zespołów - Romelu Lukaku (Inter) i Chrisa Smallinga (Roma). Sęk w tym, że obaj są czarnoskórzy. Zestawienie ich fotografii z hasłem "Black Friday" jest więc co najmniej kontrowersyjne.

Na gazetę wylała się fala krytyki. "Kiedy myślisz, że włoska piłka nie może już upaść niżej, »Corriere dello Sport« wyskakuje ze swoją okładką" - pisze jeden z kibiców. "Włoska gazeta »Corriere dello Sport« określa mianem »Black Friday« mecz Romelu Lukaku z Chrisem Smallingiem w ten piątek w Serie A. To nie jest normalne" - dodaje inny. Takich komentarzy jest więcej, odkąd gazeta "pochwaliła się" okładką w środę wieczorem w mediach społecznościowych.

Wyczulony na punkcie rasizmu "Daily Mail" pisze o szokującym nagłówku włoskiej gazety.

Dobrze znane tony

Korespondent ESPN we Włoszech Matteo Bonetti dochodzi do smutnej konstatacji, że "Corriere dello Sport" uderzyło w bardzo dobrze znane we Włoszech rasistowskie tony. "Dlatego gdybym powiedział, że jestem zszokowany, skłamałbym" - napisał na Twitterze, dodając, że czwartkowa okładka to "żenada".



Tone deaf, ignorant & with the usual racial undertones.



Saying I’m shocked would be a lie at this point.



Absolute embarrassment from @CorSport to come up with this title for Friday’s clash between Inter and Roma. pic.twitter.com/0OPOD5LZ9x — Matteo Bonetti (@BonettiESPN) December 5, 2019

W ostatnim czasie we Włoszech nie ma właściwie tygodnia, w którym nie doszłoby do mniejszego lub większego skandalu na tle rasistowskim. Wspomniany przez gazetę rozgrywający pierwszy sezon w Serie A Lukaku miał już zresztą okazję przekonać się o "gościnności" włoskich kibiców, gdy na meczu z Cagliari tamtejsi fani wydawali z siebie głosy małp za każdym razem, kiedy był przy piłce.

Parę dni temu podobny skandal wywołał prezydent Brescii Massimo Cellino, który pozwolił sobie na rasistowską uwagę względem występującego w jego zespole Mario Balotellego. - Jest czarny. Próbuje się wybielić, ale sprawia mu to trudności - wypalił szeroko uśmiechnięty sternik klubu. Brescia broniła się, że był to jedynie źle zrozumiany żart, a sprawa rozeszła się po kościach.

Czwartkowa okładka "Corriere dello Sport" zniknęła z mediów społecznościowych dziennika.