Wielkie zainteresowanie kobiecym futbolem. Bilety wyprzedane w jeden dzień

Muzyka, tańce i "trochę za dużo alkoholu". Wielka feta piłkarek w Londynie Piłkarska... czytaj dalej » 31 lipca Angielki pokonały Niemki 2:1 i pierwszy raz wywalczyły mistrzostwo Europy. Finał na Wembley oglądało ponad 87 tysięcy kibiców. 7 października zdobywczynie tytułu zmierzą się z mistrzyniami świata - Amerykankami.

Na oficjalnym koncie piłkarskiej reprezentacji Anglii na Twitterze napisano, że wszystkie bilety na ten mecz zostały wyprzedane w ciągu jednego dnia.

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych lideruje w kobiecym rankingu FIFA. Amerykanki są mistrzyniami świata. W 2019 roku triumfowały w mundialu we Francji, pokonując w finale Holandię 2:0.

Angielki po ośmiu meczach eliminacji mistrzostw świata mają komplet 24 punktów i prowadzą w grupie. We wrześniu mistrzynie Europy zagrają z Austrią i Luksemburgiem. Przyszłoroczny mundial odbędzie się w Australii i Nowej Zelandii.

Angielskie media i społeczeństwo bardzo doceniły sukces piłkarek. Transmisje meczów Euro 2022 oglądały miliony ludzi.



ABSOLUTELY INCREDIBLE!



All available general admission tickets for our October international against the United States have now SOLD OUT, with only hospitality options remaining on sale at this time. pic.twitter.com/lk4zrOVnub — Lionesses (@Lionesses) August 3, 2022





Apel o wsparcie rozwoju kobiecego futbolu

Piłkarki reprezentacji Anglii napisały list do kandydatów ubiegających się o stanowisko szefa brytyjskiego rządu po zapowiedzi ustąpienia Borisa Johnsona. Partia Konserwatywna ogłosi jego następcę 5 września.

"W niedzielę wieczorem wydarzyła się historia. Spełniły się marzenia 23 kobiet. Anglia została mistrzem Europy pierwszy raz w historii. Jako zespół rozmawiałyśmy o naszym dziedzictwie. Naszym celem jest zainspirowanie społeczeństwa. Wielu ludzi uważa, że udało nam się to już osiągnąć, ale to dopiero początek. Patrzymy w przyszłość. Chcemy dokonać prawdziwej zmiany w tym kraju i prosimy was, abyście pomogli nam dokonać tej zmiany" - napisano w oświadczeniu zawodniczek.

"Zrobiłyśmy wielki krok, ale kolejne pokolenie dziewczyn zasługuje na więcej... Prosimy Was, aby zainwestować w kobiecy futbol w szkołach, aby każda dziewczynka miała wybór" - zaznaczyły reprezentantki Anglii.

Piłkarki zaapelowały o to, żeby ułatwić dziewczynom trenowanie piłki nożnej i rozwijać kobiecy futbol.