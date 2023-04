"Bild" uważa, że UEFA zakpiła z Bayernu. "To skandal!"

Na początku trzeba zaznaczyć: rzecz dotyczy błahostki, a nie żadnych spraw urzędowych. Za sprawą publikacji w "Bildzie" odbiła się jednak w Niemczech szerokim echem.

We wtorkowym ćwierćfinale mistrzowie Niemiec długo stawiali opór Manchesterowi City, ale ostatecznie wyjechali z Etihad z bagażem trzech bramek. Stawia ich to w bardzo trudnej, żeby nie powiedzieć beznadziejnej sytuacji przed rewanżem.

Trener Bayernu zaskakuje po klęsce. "Zakochałem się w mojej drużynie" Thomas Tuchel nie... czytaj dalej » "Bild" zdążył już nawet pogrzebać Bayern w tej edycji Ligi Mistrzów, pisząc o drugim nokaucie, jakiego Bawarczycy doświadczyli pod wodzą nowego trenera Thomasa Tuchela. W swoim debiucie na ławce mistrzów Niemiec 49-letni szkoleniowiec pokonał Borussię Dortmund w prestiżowym Der Klassiker, ale potem w ciągu tygodnia dostał dwa ciosy, po których podnieść będzie mu się trudno. Najpierw Bawarczycy odpadli z Freiburgiem z Pucharu Niemiec, po czym Manchester City praktycznie pogrzebał ich nadzieje na triumf w Champions League.

Za obie te klęski "Bild" obwiniał właśnie Tuchela, który, gdy zastępował Juliana Nagelsmanna, miał do zdobycia potrójną koronę.

"To skandal!"

Ten sam "Bild" dostrzegł jednak szpileczkę, której Bayern, czy też osobiście Tuchel, doczekał się ze strony UEFA. UEFA, która jak podkreśla niemiecki dziennik, powinna zachowywać bezstronność.

Sprawa dotyczy wpisu w relacji na żywo na stronie internetowej piłkarskiej centrali z wtorkowego meczu. Gdy Manchester City strzelił gola na 2:0, de facto rozstrzygając losy meczu, redaktor prowadzący napisał: "A penny for Julian Nagelsmann's thoughts right now...", czyli, w luźnym tłumaczeniu, "Ciekawe, co teraz sobie myśli Julian Nagelsmann...".

Choć "Bild" jest pierwszy do uderzenia w Tuchela, wpisu na stronie UEFA nie przyjął ze zrozumieniem. "UEFA drwi z plajty Bayernu" - zauważa niemiecki dziennik, przypominając, że klub z Monachium dokonał zmiany trenera przed ćwierćfinałami Ligi Mistrzów, w związku z czym sam z siebie narażał się na tego typu kpiny.

"Ale fakt, że UEFA, która pozostaje neutralna, decyduje się na taki wpis, to skandal!" - grzmi "Bild", gorzko dodając, że za tydzień w środę Bayern będzie mógł odwrócić losy rywalizacji z Manchesterem lub... narazić się na kolejną porcję kpin.

Rewanż 19 kwietnia.