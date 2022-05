"Diwa Lewandowski drażni mnie". Polak podzielił kibiców Bayernu

W niedzielę Bayern Monachium świętował obronienie tytułu mistrza Niemiec. Dla Roberta Lewandowskiego to ósmy triumf w Bundeslidze i niewykluczone, że ostatni w tych barwach. Polak planuje swoją piłkarską przyszłość poza Monachium i chce, żeby to była raczej bliska niż dopiero przyszłoroczna perspektywa. Władze klubu na razie nie zamierzają mu iść na rękę, ale może Barcelona zdoła je przekonać.

Ile miała zaproponować Barcelona. Media o kwocie za Lewandowskiego Oficjalna oferta... czytaj dalej » Transferowa saga z udziałem 33-letniego napastnika wciąż się nie zakończyła. Co więcej, ma się wrażenie, że dopiero wchodzi w decydującą fazę.

Niemieckie media, w tym "Bild am Sonntag", doniosły ostatnio, że Bayern otrzymał od Barcelony pierwszą oficjalną ofertę za Polaka - w wysokości 32 mln euro. Kierownictwo klubu kategorycznie wyklucza jednak możliwość sprzedaży w najbliższym okienku swojego najlepszego strzelca, którego kontrakt wygasa za rok.

Agent "Lewego" Pini Zahavi uważa, że napastnik powinien odejść z Bayernu już tego lata. - Dla Roberta Bayern to już historia - powiedział w niedzielę "Bildowi".

"Temat Lewandowskiego zaczyna mnie denerwować"

Słowa te odbiły się w Niemczech szerokim echem. "Teatr wokół Lewandowskiego nabrał tempa i doprowadza wielu fanów do szaleństwa" - zauważa "Bild".

Później, już w podkaście dziennika "Stammplatz", wielu słuchaczy wypowiadało swoje zdanie na temat transferu kapitana reprezentacji Polski. "Lewandowski dzieli kibiców Bayernu. Niektórzy są po stronie klubu, inni po stronie supersnajpera" - gazeta we wtorkowym wydaniu podsumowuje debatę.

"Temat Lewandowskiego zaczyna mnie denerwować. Po prostu bym go zostawił i poczekał do zakończenia umowy. Zawodnik ma ważny kontrakt, a zachowuje się tak, jakby gra dla Bayernu była torturą" - "Bild" przywołuje wypowiedź jednego ze słuchaczy. A to głos innego: "Teraz bym go sprzedał. Klub wreszcie potrzebuje odpoczynku". Agent Lewandowskiego rozwiewa wątpliwości i uderza we władze Bayernu - Dla Roberta... czytaj dalej »

"Diwa Lewandowski"

Według agenta Lewandowskiego mało elegancką w stosunku do Polaka była próba ściągnięcia do Monachium napastnika Borussii Dortmund Erlinga Haalanda, który ostatecznie przeniósł się do Manchesteru City. Nazwisko Norwega też padało w wypowiedziach kibiców Bayernu.

"Lewandowski musi pogodzić się z tym, że nie jest już piłkarzem z najwyższej półki, takim jak Haaland. Drażni mnie zachowanie diwy Lewandowskiego" - to kolejny cytat przywołany przez "Bild".

Byli też tacy, którzy mieli duże pretensje do władz Bayernu, w tym przede wszystkim dyrektora Hasana Salihamidzicia i prezesa Olivera Kahna, za to, w jaki sposób zarządzają klubem.

"Bayern obecnie uprawia hazard. Klub musi się obudzić, czołowi zawodnicy im uciekają. Nie wiem, ten cały wizerunek Brazzo i Kahna już nie wygląda dobrze" - podsumował ich politykę rozżalony kibic.